Marderschaden: Hochschule Hof tüftelt an bissfesten Schläuchen

Die Hochschule Hof sagt dem Marder den Kampf an. Am Institut für Angewandte Biopolymerforschung werden derzeit Werkstoffe erprobt, die dem Marderbiss trotzen und die handelsüblichen Schläuche in Autos ablösen sollen.

Jährlich rund 60 Millionen Euro Schaden durch Marder an Autos

Wie die Hochschule mitteilt, verursachten Marder alleine an Autos in Deutschland jährlich einen Schaden von rund 60 Millionen Euro. Zwar gibt es bereits bissfeste Materialen, für eine industrielle Verwendung seien sie aber zu teuer. An der Hochschule Hof sieht man eine Marktlücke, die es zu schließen gilt.

Kunstoffe mit nachgebautem Mardergebiss testen

Das Interesse der Autoindustrie an den Ergebnissen der Forscher sei riesig. Mehr als 200 Proben aus 35 verschiedenen Kunststoffen haben die Forscher bislang gemischt. Für ihre Arbeit hätten sich die Forscher extra einen computergesteuerten Biss-Stand gebaut, der die Schläuche mit einem nachgebauten Mardergebiss aus knochenähnlichem Material teste, heißt es aus der Hochschule Hof. Das Ergebnis: Die Kunststoffe sind zwar stabil, aber noch nicht hitzebeständig genug, um in der Industrie verwendet werden zu können. Bis Mitte 2021 wollen die Forscher auch dieses Problem lösen.

Bitterstoffe sollen Schläuche für Marder unappetlich machen

Außerdem wollen sie dann herausgefunden haben, wie Bitterstoffe am besten auf die Schläuche aufgebracht werden, damit sie über Jahre halten und der Marder erst gar keinen Appetit im Motorraum verspürt.