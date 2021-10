Marc O’Polo will mit Internetvertrieb zur Weltmarke werden

Derzeit ist die Marke Marc O’Polo vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich. In 20 weiteren Ländern ist die Bekleidungskette zumindest teilweise am Markt. Jetzt steht das Unternehmen nach eigenen Angaben unmittelbar vor dem Aufbau einer Weltmarke. Dafür will Marc O’Polo den Großteil seiner Ware über das Internet verkaufen.

Verjüngung der Zielgruppe geplant

Gemeinsam mit dem strategischen Partner "Global-e" aus Israel will das oberbayerische Unternehmen in allen wichtigen Ländern mit E-Commerce und eigenen Ladengeschäften präsent sein. Ein Teil des Vertriebs läuft bereits über Mode-Plattformen wie Zalando oder About You. Wichtig für Marc O’Polo ist auch eine vorsichtige Verjüngung der Zielgruppe, die derzeit über 50 Jahre alt ist.

Marc O’Polo will bis 2025 klimaneutral sein

Die Marke soll vom Münchener Süden aus künftig verstärkt die 30- bis 40-Jährigen erreichen, die als kauffreudiger gelten. Ab 2023 sollen nur noch nachhaltige und umweltverträgliche Produkte verkauft werden. Bis 2025 will Marc O’Polo nach eigenen Angaben klimaneutral sein.

Der aktuelle Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro soll langfristig verdoppelt werden. Textilunternehmen, die wachsen wollen, kommen an einer Internationalisierung nicht vorbei, weil der deutsche Modemarkt seit Jahren schrumpft.

