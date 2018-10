Manipulierte Fahrzeugdaten: Neue Ermittlungen gegen Audi

Erst manipulierte Abgaswerte, nun gefälschte Fahrgestellnummern? Gegen den Autobauer Audi laufen im Zuge des Abgasskandals jetzt auch Ermittlungen wegen Betrugsverdachts in Südkorea. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft München dem Bayerischen Rundfunk. Im Fokus stehen drei Audi-Beschäftigte, die aber weder derzeit noch früher im Vorstand des Konzerns waren, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Weitere Details wollte sie nicht nennen.

Vorschriften bewusst umgangen

Wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, wollte Audi in Südkorea speziell dort gültige Abgas-Vorschriften umgehen. Demnach hielten die Autos die Vorgaben nicht ein, der Konzern wollte aber dennoch eine Betriebserlaubnis für sie haben. Konkret geht es um gefälschte Messergebnisse beim Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch. Dafür wurden offenbar Testdaten und Kilometerstände der betreffenden Autos manipuliert.

Fahrgestellnummern gefälscht

Um zu verhindern, dass die Manipulationen nachvollzogen werden können, wurden zudem Fahrgestellnummern – also die Identifikationsnummern der Autos – gefälscht. Ein Audi-Sprecher sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass die Vorgänge durch den Ingolstädter Autobauer selbst aufgedeckt wurden. Sie seien demnach in Südkorea bereits mit den zuständigen Behörden abgearbeitet, so der Sprecher. In der Folge sei es zu Entlassungen und Verurteilungen gekommen.

Anderthalb Jahre lang durfte Audi wegen der Manipulationen in Südkorea keine Autos verkaufen, ein koreanischer Mitarbeiter sei verhaftet worden. Erst seit diesem Frühjahr ist die VW-Tochter wieder in Südkorea aktiv.

Das interne Ermittlungsverfahren bei Audi wurde demzufolge aber noch nicht abgeschlossen. Und das wird vermutlich auch so bleiben. Schließlich sind die Unterlagen der internen Ermittlungen im Zuge der Razzia im März 2017 von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden.

Schon länger Ermittlungen gegen Audi im Abgasskandal

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt bei Audi bereits seit Längerem gegen mehrere Beschuldigte wegen Abgasmanipulationen in den USA und Europa. Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler kam in Untersuchungshaft.