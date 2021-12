Mangel an Auszubildenden in Bayern

Die bayerische Wirtschaft leidet unter den Folgen der Pandemie. Das macht sich auch auf dem Ausbildungsmarkt bemerkbar. Denn ein Lehrling kostet Geld und Zeit. Sie oder er muss angeleitet werden, ist meist weniger produktiv und zudem phasenweise in der Berufsschule. Das Angebot an Ausbildungsplätzen sank in diesem Jahr erneut – aber noch stärker ging das Interesse der Jugendlichen zurück. 2021 blieb jede sechste Lehrstelle in Bayern unbesetzt.

Viele Jugendliche streben höheren Schulabschluss an

Laut bayerischem Industrie- und Handelskammertag konnten die vom Verband befragten Firmen nur knapp 80 Prozent der Lehrstellen besetzen. Das hat Gründe. Es gibt weniger Schulabgängerinnen und Schulabgänger, viele von ihnen streben einen höheren Schulabschluss an oder studieren. Das beobachten sowohl die Kammern, das Handwerk und die Bundesagentur für Arbeit. Neu ist der Trend nicht – aber in diesem Jahr scheint er sich vergrößert zu haben.

Zum Artikel: Deutlich weniger Auszubildende in Bayern

In diesen Branchen fehlen Azubis besonders

Dabei sind es nicht nur die Metzger oder Bäcker, die mit ihren Lehrstellen nicht punkten können. Laut Bundesagentur blieben im Bereich Erziehung und Hauswirtschaft über ein Drittel der Ausbildungsplätze unbesetzt. Probleme hatten auch Hotels, Gaststätten und Schornsteinfeger.

Aussitzen lässt sich das Problem bei der Nachwuchssuche nicht. Denn wer heute nicht ausbildet, dem fehlen morgen die Fachkräfte. Viele Betriebe suchen jetzt schon verzweifelt Arbeitskräfte und halten Beschäftigte lieber an Bord, auch wenn sie sich das finanziell zurzeit nicht leisten können.

Betriebe sollten Ansprüche herunterschrauben

Laut Umfrage des BIHK wollen drei von vier Betrieben im nächsten Jahr genauso viele Lehrstellen anbieten wie dieses Jahr – oder sogar noch mehr. Wenn sie die freien Plätze besetzen wollen, sollten sie ihre Ansprüche etwas zurückschrauben, heißt es von Seiten der Bundesagentur. Denn es gibt nach wie vor viele Jugendliche, die sich häufig beworben haben – ohne Erfolg.