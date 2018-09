Managergehälter wachsen immer stärker

Frank Appel hat sich an die Spitze gesetzt – der Chef der Deutschen Post landet in der Studie der Hans-Böckler-Stiftung auf Platz Eins. Laut der Untersuchung verdiente Appel im letzten Jahr 232 Mal so viel wie im Schnitt die Zustellkraft, die Briefsortiererin oder der Paketfahrer in seinem Unternehmen.

Bei Siemenschef Joe Kaeser ist es das 133–Fache. Was natürlich auch daran liegt, dass bei der Post viele Mitarbeiter mit niedrigem Einkommen beschäftigt sind – bei Siemens dagegen besser dotierte Facharbeiter und Ingenieure.

Die Ratio der Manager

Einen Trend aber zeigt die Studie auf: Der Abstand zwischen dem Einkommen an der Spitze und denen der Beschäftigten bei allen im DAX letztes Jahr gelisteten Konzernen wächst. Die sogenannte Manager-to-Worker-Pay-Ratio lag 2005 noch bezogen auf den Vorstand beim 42-Fachen. Im letzten Jahr verdiente die Spitze im Schnitt dagegen schon 71 Mal so viel. Den Ausschlag geben dabei weniger die Grundgehälter als die Aktienoptionen.

Der Gesetzgeber ist machtlos

Mit nachhaltiger Unternehmensführung habe das nicht immer zu tun, sagen Kritiker. Doch einfach einen Abstand gesetzlich vorschreiben, geht nicht. Die Vergütung auch der Manager ist Sache der Unternehmen. Das Thema liegt dem Aufsichtsrat vor. Es sollte aber auch von allen Anlegern auf der Hauptversammlung entschieden werden und zwar rechtlich bindend. Das empfiehlt eine neue EU-Richtlinie, die die Bundesregierung bis 2019 umsetzen muss. Und: Der Gehaltsabstand sollte veröffentlicht werden – was in den USA und Großbritannien bereits Vorschrift ist.