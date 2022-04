MAN will Werke wieder hochfahren

Fahrzeugbau "Made in Germany" besteht seit mehr als einem Jahr zu einem großen Teil aus der Verwaltung des Mangels. Zuerst hatte die Corona-Pandemie viele globale Lieferketten beeinträchtigt oder gleich ganz abreißen lassen. Das sorgt bis heute für Probleme mit dem Nachschub an Elektronik-Bauteilen wie Halbleitern. Mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine kamen weitere Probleme hinzu.

Über Nacht fehlten Kabelbäume

Zulieferer mussten die Produktion von Kabelbäumen in ihren ukrainischen Werken einstellen, als die ersten russischen Raketen in der Nähe der Fabriken einschlugen. Die Folge: Fast über Nacht konnte zum Beispiel MAN keine Lastwagen mehr bauen. Mitte März schickte das Unternehmen 11.000 Mitarbeiter - auch in der Verwaltung - in Kurzarbeit und legte seine hiesigen Werke weitgehend still.

Ab dieser Woche will Konzernchef Alexander Vlaskamp wieder mit der Produktion anfangen, wenn auch auf niedrigem Niveau, sagte der Vorstandsvorsitzende im BR-Interview. Zunächst würden die Produktion von Fahrerhäusern in München und in Nürnberg die Produktion von Komponenten langsam wieder hochgefahren werden. Anschließend laufe die LKW-Montage in München wieder an sowie die anderen Standorten in Krakau und in Steir in Österreich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will sich heute im Werk in München selbst ein Bild machen.

Suche nach Alternativen brauche Zeit

Ein Grund für den langsamen Neustart der Lastwagen-Produktion: Die Versorgung mit wichtigen Bauteilen wie Kabelbäumen und Bordnetzen ist nach wie vor wackelig. Zwar versucht MAN, solche Teile aus anderen Ländern wie Brasilien zu beziehen oder teilweise auch selbst herzustellen. Aber das könne die bisherigen Lieferanten nicht kurzfristig ersetzen. Hoffnung gibt Vlaskamp, dass die Zulieferer ihre Fabriken in der Westukraine allmählich wieder vorsichtig in Betrieb nehmen. Trotzdem bleibt er mit seinen Prognosen vorsichtig.

"Wir haben jetzt natürlich sechs Wochen stillgelegen und wir werden auch im Anlauf bei den Stückzahlen zwischen 25 und 50 Prozent in den ersten vier bis sechs Wochen erreichen." In Richtung Sommer erreiche man "hoffentlich zwischen 40 und 70 Prozent". Die Spreizung sei sehr breit, weil die Volatilität auch sehr hoch sei.

Ukraine bliebt Unsicherheitsfaktor

Wenn Alexander Vlaskamp von "Volatilität" spricht, dann meint er in erster Linie die schwer vorhersehbare Situation in der Ukraine und den dortigen Fabriken der MAN-Zulieferer. Zwar sei die Situation in der Westukraine, wo diese Werke angesiedelt sind deutlich ruhiger als zu Beginn des russischen Überfalls, da sich die Kämpfe weitestgehend in den Osten des Landes verlagert haben. Das könne sich aber sehr schnell ändern, so der MAN-Chef.

Maßnahmen gegen die Lieferengpässe

Um die Krise zu bewältigen hatte das Unternehmen einen "umfassenden Ausgabenstopp für nicht-geschäftskritische Aktivitäten" und einen Einstellungsstopp verhängt. Die sechs Vorstandsmitglieder verzichten für drei Monate auf Teile ihres Gehalts, hieß es vom Unternehmen. Wegen der Folgen des Ukraine-Krieges hatte das Unternehmen vereinbarte Lieferfristen für Lkw nicht einhalten können, meldet MAN. Seinen Kunden bot der Konzern an, Aufträge zu stornieren und gleichzeitig unter neuen Konditionen zu bestellen.

MAN gehört zum Volkswagen Konzern und beschäftigt weltweit rund 34.000 Mitarbeiter, 14.000 davon in Deutschland.