MAN siedelt Batterieproduktion in Nürnberg an

Es ist eine Entscheidung mit Blick in die Zukunft. Mitte nächsten Jahres will MAN mit dem Bau einer Batterieproduktion am Standort in Nürnberg beginnen. Die Fertigung soll Ende 2024 stehen. Dann können bis zu 100.000 Batterien jährlich in dem Werk gefertigt werden, so der Plan. Die Batteriezellen kommen vom Zulieferer CATL in Erfurt.

Günstige Koste und gute Förderung

MAN befindet sich im Umbau, zahlreiche Stellen werden gestrichen, die Führungsetage wurde in kurzer Zeit hintereinander ausgetauscht.

Der neue niederländische MAN Chef Alexander Vlaskamp begründet die Standortentscheidung für Nürnberg mit den im europäischen Vergleich günstigsten Investitionskosten und den konkurrenzfähigen Arbeitskosten. Auch die Forschungsförderung Bayerns sei ausschlaggebend gewesen.

Von der Zukunft des Elektro-Lkws überzeugt

30 Millionen Euro bezahlt der Freistaat für die Batterieforschung des Herstellers, MAN selbst investiert 100 Millionen in die Produktion. Aktuell produziert der Konzern im Nürnberger Werk Verbrennungsmotoren für seine LKW und Busse. Die Batterien sind künftig unter anderem für elektrisch betriebene Lastwagen vorgesehen, die mittelfristig in München in Serie gehen sollen.

Bei dem Hersteller geht man davon aus, dass es ab Mitte des Jahrzehnts mit Blick auf die Anschaffung und Betriebskosten keinen Unterschied mehr macht, ob der LKW nun mit Elektro- oder Dieselantrieb unterwegs ist. Spätestens dann werde die Nachfrage nach schweren elektrischen LKW anziehen, vorausgesetzt eine entsprechende Ladeinfrastruktur ist vorhanden, heißt es.