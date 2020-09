MAN kündigt Garantien für Standorte und Beschäftigte

Betriebsbedingte Kündigungen möglich

Der Vorstand von MAN macht ernst. Die Standort- und Beschäftigungsgarantie wird morgen aufgekündigt. Diese Vereinbarung schloss betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2030 an den deutschen und österreichischen Standorten aus. Damit sind zum Jahreswechsel nun auch betriebsbedingte Kündigungen bei dem Münchner LKW- und Bushersteller denkbar.

Der Vorstand begründet diese Entscheidung mit der sogenannten Schlechtwetterklausel. Das Unternehmen sehe sich gezwungen, aus wirtschaftlichen Gründen die für die Standorte in Deutschland und Österreich geltenden Beschäftigungssicherungs- und Standortverträge aufzukündigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Sollten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite bis Jahresende auf ein gemeinsames Programm zur Neuausrichtung von MAN einigen, könnten abhängig vom Verhandlungsergebnis die Sicherungsverträge ganz oder teilweise wieder in Kraft gesetzt werden.

Arbeitnehmer kündigen Widerstand an

Die Arbeitnehmerseite hat dieses Vorgehen scharf verurteilt und bereits massiven Widerstand angekündigt. Der Konzernbetriebsrat kündigte bereits rechtliche Schritte an. Man habe kein Interesse an einer Eskalation, sage aber auch klar, dass man für seine Rechte kämpfen werde, erklärte der Konzernbetriebsratsvorsitzende Saki Stimoniaris.