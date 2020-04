21.04.2020, 15:17 Uhr

MAN fährt Lkw-Produktion ab Montag wieder an

Nach sechs Wochen Produktionsstopp will der Lkw-Bauer MAN seine Werke ab kommendem Montag schrittweise wieder hochfahren. Ein Teil der Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung werde zunächst weiterhin in Kurzarbeit bleiben.