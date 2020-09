Mammut-Prozess: Ex-Audi-Chef Stadler auf der Anklagebank

In München beginnt am 30. September der Prozess gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Audi AG, Rupert Stadler. Angeklagt ist er wegen Betrugs, mittelbarer Falschbeurkundung und strafbarer Werbung. Denn Audi soll Abgaswerte in Dieselmotoren so manipuliert haben, dass sie auf dem Prüfstand weniger Schadstoffe ausstoßen als im Straßenverkehr.

Für den Strafprozess hat das Landgericht München 181 Verhandlungstage geplant. Das Urteil wird für Dezember erwartet. Neben dem Ex-Audi-Chef sind drei weitere Manager angeklagt, die ebenfalls von den Abgas-Manipulationen gewusst und den Verkauf der Autos trotzdem weiterlaufen lassen haben sollen.

Richter: "Prozess von internationaler Bedeutung"

Das Verfahren habe internationale Bedeutung, sagt Florian Gliwitzky, Richter an Oberlandesgericht München. Denn ein Großteil der Vorwürfe habe sich in den USA abgespielt. "Das heißt, wir haben einen Sachverhalt der sich nicht auf den Mikrokosmos München oder Bayern bezieht, sondern weit über Deutschland hinaus Bedeutung hat", sagt Florian Gliwitzky.

Chronologie des Diesel-Skandals

Die Manipulationen flogen am 18. September 2015 in den USA auf. Betroffen war zunächst nur die Audi-Mutter, der Volkswagen-Konzern. Konzern-Chef Martin Winterkorn trat im Zuge der Vorwürfe zurück und Audi-Chef Rupert Stadler blieb im Amt. Doch nach und nach kam ans Licht, dass auch Audi illegale Abschalteinrichtungen in seinen Diesel-Motoren eingesetzt hat.

Am 15. März 2017 durchsuchte die Staatsanwaltschaft die Audi- Zentrale in Ingolstadt während Stadler und seine Vorstandskollegen die Bilanzpressekonferenz abhielten. Überrumpelt von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft will Rupert Stadler die Durchsuchungen damals nicht kommentieren.

Stadler weist Vorwürfe zurück

Ob sich der Ex-Audichef Stadler ab kommender Woche vor Gericht äußern wird, ist bisher unklar. Sicher ist nur, dass er bisher alle Vorwürfe von sich gewiesen hat. Die entscheidende Frage vor Gericht wird sein, ob er von den Manipulationen wusste oder nicht.

Betrogene Autofahrer verfolgen Prozess

Wie der Prozess gegen den Audivorstand ausgehen wird, interessiert auch zahlreiche betrogene Autofahrer, wie Stefan Adelmann aus Nürnberg. Er besitzt einen Audi Q7, Baujahr 2017 und hat darauf vertraut, dass der VW-Konzern und damit auch die Tochter Audi aus dem Dieselskandal gelernt haben.

Doch vor einigen Monaten hat er ein Schreiben des Kraftfahrtbundesamtes bekommen, in dem stand, dass auch in seinem Modell illegale Abschalteinrichtungen gefunden wurden. Nun klagt Stefan Adelmann in einem Zivilprozess gegen Audi.

Das Strafverfahren gegen Rupert Stadler könnte dem Anwalt von Stefan Adelmann auch im Zivilprozess helfen. "Wenn sie auf zivilrechtlicher Seite kämpfen, dann ist es so, dass alle mauern", erklärt Anwalt Marcus Hoffman. Informationen seien nur schwer zu bekommen. "Deswegen erhoffen wir uns von einem Strafprozess vor allem eines: Erkenntnis", sagt Marcus Hoffman. Die Ermittlungsbehörden hätten in Strafprozess ganz andere Möglichkeiten an Informationen und Unterlagen zu kommen als er, "der kleine Anwalt aus Nürnberg", erklärt der Rechtsanwalt.

Manipulationen schaden gesamter Branche

Während Audi-Kunden zumindest die Möglichkeit haben zu klagen, sieht es für Mitarbeiter der Automobil- und Zulieferindustrie schlechter aus, die ihre Jobs wegen der Diesel-Krise verloren haben oder darum bangen müssen. Die Manipulation von Abgasen habe die gesamte Branche in die Krise getrieben, sagt Johann Horn von der Gewerkschaft IG Metall.

Die Umsätze seien deutlich eingebrochen und Arbeitsplätze seien massiv abgebaut worden. "Viele tausend Leute in der Automobilindustrie haben die Zeche bezahlt, haben ihren Job verloren oder mussten Entgelteinbußen hinnehmen", sagt Johann Horn.

Audi: "Strafverfahren unabhängig von der Audi AG"

Auf BR-Nachfrage meldet Audi, "das anstehende Strafverfahren gegen Einzelpersonen (…) unabhängig von der Audi AG zu sehen" sei. Gleichzeitig sei die juristische Aufklärung im Rahmen des Strafprozesses gegen Einzelpersonen ein weiterer wichtiger Schritt für einen nachhaltigen Neustart des Unternehmens, heißt es weiter.

Das Landgericht München wird ab kommender Woche versuchen zu klären, ob Rupert Stadler und die drei mitangeklagten Manager von den Manipulationen gewusst haben und, inwiefern sie dafür belangt werden können.