Maisel: Bayreuther Bauausschuss zu umstrittenem Brauerei-Neubau

Die Brauerei Maisel will am Bayreuther Stadtrand ein neues Brauhaus bauen. Rund eine halbe Million Hektoliter Bier sollen in einer modernen und nachhaltigen Braustätte produziert werden. Doch der Wunsch der Brauerei stößt bei einer Vielzahl von Anwohnern im betroffenen Stadtteil Oberobsang auf wenig Gegenliebe.

Bayreuther Bauausschuss macht sich ein Bild vor Ort

Eine Bürgerinitiative hat eine Petition gegen das Vorhaben gestartet. Am Dienstagnachmittag ist das neue Gewerbegebiet erneut Thema im Bauausschuss der Stadt. Vor Sitzungsbeginn wollen sich die Ausschussmitglieder vor Ort von der Dimension des Projektes überzeugen.

Brauerei Maisel will weiteres Brauhaus bauen

Seit vier Generationen braut die Familie Maisel am Standort Bayreuth Bier. Der Absatz habe sich gegen den allgemeinen Trend in der Braubranche in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich gesteigert, hießt es seitens der Brauereigeschäftsführung. Deshalb wolle man neben dem Stammsitz in der Hindenburgstraße das "Bayreuther Brauhaus" im Stadtteil Oberobsang errichten. Der Bauausschuss hatte bereits im Juni des vergangenen Jahres einem Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt.

Bürgerinitiative fordert Stopp der Planungen

Der Protest gegen das Bauvorhaben reißt seitdem aber nicht ab. Die Bürgerinitiative "Stadtgrün Oberobsang" hat nun eine Petition gestartet. Die Kritiker des Vorhabens fürchten industriellen Lärm- und Geruchsemissionen sowie signifikante Eingriffe in das Landschaftsbild. Auch fürchten sie, dass die Verkehrsbelastung stark steige, die Wohn- und Lebensqualität leide und das Landschaftsbild negativ beeinträchtigt werde. "Wir fordern ein Ende der laufenden Planungen für eine Industriebrauerei und stattdessen eine alternative Nutzung für andere Gewerbeansiedlungen", heißt es auf der Internetseite der Bürgerinitiative.