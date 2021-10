Magnesium aus China: Lieferstopp bedroht deutsche Betriebe

China kontrolliert mit einem Anteil von 87 Prozent den weltweiten Markt für Magnesiummetall. Mit der Begründung, den Energieverbrauch wegen Strommangels stärker zu kontrollieren, hat die Regierung in Peking beschlossen, Lieferungen von Magnesium ins Ausland weitgehend zu stoppen. Das sogenannte Magnesium-Dekret von Mitte September könnte die deutsche Industrie hart treffen. Die Vorräte hierzulande reichen nur für wenige Wochen, fast alles davon kam bisher aus China.

Zum Artikel: Europäische Firmen sehen Chinas Wirtschaftskurs mit Sorge

Magnesium wichtiger Rohstoff für Aluminium

So kann ohne Magnesium kein Aluminium hergestellt werden, aus dem wiederum Karosserien für Autos und Flugzeuge gebaut werden. Der Preis für eine Tonne Magnesium hat sich seit Jahresbeginn auf mehr als 10.000 Dollar verfünffacht. Die deutsche Aluminiumindustrie mit 250 Betrieben und rund 62.000 Beschäftigten ist alarmiert. Im wichtigsten europäischen Importhafen von Rotterdam soll bereits kein Magnesium mehr zu kaufen sein, es stehen so gut wie keine Lieferungen mehr an.

Die chinesische Produktion ist wegen des Strommangels weitgehend lahmgelegt und das Metall wegen der raschen Oxidation nur rund drei Monate lagerfähig. Es gibt deshalb keine größeren Reserven davon.

China hat Monopol auf nahezu Magnesium-Markt

Mit mehr als 80 Magnesium-Hütten baute China in den letzten Jahren Überkapazitäten auf für die Produktion des Leichtmetalls, das in der Industrie vielfältig verwendet wird. Durch das chinesische Überangebot wurde es in anderen Ländern zunehmend unattraktiv, Magnesiummetall herzustellen, weshalb die Regierung in Peking diesen Markt nun weitgehend beherrscht.