Magna will Werk in Neumarkt Ende 2026 schließen

Der Automobilzulieferer Magna will sein Werk in Neumarkt in der Oberpfalz schließen. Wie die IG Metall am Freitag mitteilte, wurde die Belegschaft am Donnerstag über die Schließung des Standortes informiert.

Restliche Produktion soll nach Österreich verlagert werden

Demnach soll das Werk bis Ende 2026 schrittweise heruntergefahren und Ende 2026 komplett geschlossen werden. Die restliche Produktion soll in ein Werk nach Österreich verlagert werden. Am Standort in Neumarkt arbeiten derzeit 110 Beschäftigte.

Betriebsrat und IG Metall haben bereits seit 2018 ein Zukunftskonzept für das Neumarkter Werk gefordert. Im Rahmen der Mobilitätswende insbesondere im Pkw-Bereich würden die Produkte, die Magna in Neumarkt fertigt, weniger stark nachgefragt.

"Das trifft uns schon hart"

"Schon länger hat es bei uns im Werk rumort", sagt Josef Barth, Vorsitzender des Betriebsrats von Magna Neumarkt. "Wir wissen, dass unsere Zukunft unsicher ist, dass wir dringend eine Zukunftsidee für den Standort brauchen. Dass uns Magna jetzt aber bis Ende 2026 einfach abserviert, das trifft uns schon hart".

Das Unternehmen habe angekündigt, mit der Arbeitnehmervertretung in Verhandlung über einen Interessenausgleich und Sozialplan zu treten. Auf einer geplanten Betriebsversammlung am 21. Oktober will die Gewerkschaft über weitere Schritte informieren. "So einfach lassen wir uns das Werk nicht unter den Füßen wegreißen", sagte Rico Irmischer, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Regensburg.

Hauptprodukte: Benzin- und Dieseltanks

Seit dem Jahr 2002 werden Tanks in Neumarkt produziert, damals noch unter dem Eigentümer "Delphi". 2010 hatte Magna die Tankproduktion übernommen, damals mit 19 Beschäftigten. In der Spitze waren über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Neumarkter Werk beschäftigt. Zu den Hauptprodukten gehören Benzin- und Dieseltanks, die unter anderem an Premiumhersteller wie Audi und Porsche geliefert werden.