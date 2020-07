Machtvakuum bei der Commerzbank: Wer folgt Martin Zielke?

"Ohne neuen CEO wird es keine neue Strategie geben", hieß es Wochenende aus Anlegerkreisen in Bezug auf die Commerzbank nach den Rücktrittankündigungen von Martin ZIelke und Stefan Schmittmann. Aber eine Strategie wäre wichtig, um das MDax-Unternehmen wieder auf eine erfolgreichere Spur zu bringen.

Weitreichende Sparpläne

Denn seit dem Scheitern der Fusionspläne mit der Deutschen Bank im vergangene Jahr, müht sich die Commerzbank alleine durch das Zinstief. Im Herbst kündigte der Vorstand an, unter dem Strich 2.300 Vollzeitstellen zu streichen. Zielgröße für das laufende Jahr: knapp 39.000. Zugleich beschloss die Konzernspitze, rund 200 Filialen und damit jeden fünften Standort in Deutschland zu schließen.

Sparkurs im Februar verschärft - dann kam auch noch Corona

Doch im Februar wurde nach einem Gewinneinbruch angekündigt, den Sparkurs noch einmal zu verschärfen. Die Corona-Krise verhagelte der 150 Jahre alten Commerzbank zudem das Geschäft im Jubiläumsjahr 2020 und lässt das Gewinnziel für das Gesamtjahr wackeln. Die Gewerkschaft Verdi fürchtet einen weiteren massiven Personal- und Filialabbau.

Mögliche Personalentscheidungen bereits am Mittwoch

Schon am kommenden Mittwoch könnte das Kontrollgremium des teilverstaatlichten Frankfurter Konzerns personelle Weichen stellen. Für eine schnelle interne Lösung gelten Firmenkundenchef Roland Boekhout oder Finanzvorständin Bettina Orlopp als aussichtsreiche Kandidaten.

Boekhout: Erfahrungen als Ex-Chef der ING

Der 56-jährige Boekhout hat Erfahrung mit der Führung einer Bank: Als Chef der Direktbank ING-Diba, die heute als ING Deutschland firmiert, trieb er in den Jahren 2010 bis 2017 die Digitalisierung und das Geschäft mit Firmenkunden voran. Ein möglicher Trumpf für eine Beförderung bei der Commerzbank: Boekhout arbeitet erst seit dem 1. Januar 2020 als Firmenkundenchef bei dem Institut. Er müsste also beim Umbau der Bank weniger Rücksicht auf alte Seilschaften nehmen.

Orlopp: Finanzvorständin mit McKinsey-Wurzeln

Die ehemalige McKinsey-Partnerin Orlopp kam 2014 zur Commerzbank und rückte am 1. November 2017 in den Vorstand auf. Die gebürtige Solingerin ist eine von zwei Frauen in dem siebenköpfigen Gremium. Bei der diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz Mitte Februar hatte die zuvor für Personal und Rechtsfragen zuständige Managerin ihren ersten Auftritt in ihrer neuen Rolle als Finanzvorständin.

Mit Stefan Ermisch wurde auch ein möglicher externer Kandidat für den Chefposten in Medienberichten genannt. Doch der ehemalige Chef der Hamburg Commercial Bank, der früheren Landesbank HSH Nordbank, habe aber bereits abgewunken, hieß es in den Berichten.

Schmittmann prophezeit "tiefgreifende Veränderungen"

Sicher ist: Wer immer Zielke beerben wird - es gilt unangenehme Entscheidungen zu treffen. "Der Bank, dem Vorstandsteam und den Mitarbeitern stehen tiefgreifende Veränderungen bevor", prophezeite der scheidende Aufsichtsratschef Schmittmann in einer Mitteilung am Freitagabend.

Harsche Kritik eines Großaktionärs

Denn die bisherigen Maßnahmen des Managements stießen auf harsche Kritik der Aktionäre. Der Kurs der Commerzbank-Aktie hat in diesem Jahr knapp ein Viertel an Wert verloren und notierte zuletzt bei etwas über vier Euro. Der US-Fonds "Cerberus", der mit gut fünf Prozent zweitgrößte Aktionär der Commerzbank, warf der Unternehmensspitze vor, man habe "über Jahre eklatant versagt". Die unausgereiften und schlecht umgesetzten Bemühungen der Geschäftsführung, den Niedergang der Commerzbank zu verhindern, würden ein Maß an Fahrlässigkeit und Arroganz demonstrieren, "welches wir nicht länger hinzunehmen bereit sind", schrieb der Großaktionär - und forderte zwei Posten im Aufsichtsrat.

Bund steht "voll hinter seinen Engagement bei der Commerzbank"

Der größte Anteileigner an der Commerzbank ist aber der deutschen Staat, also der Steuerzahler, der infolge der Rettung mit Steuermilliarden in der Finanzkrise heute 15,6 Prozent der Aktienanteile hält. Nach der Rücktrittsankündigungen von Zielke und Schmittmann äußerte das Bundesfinanzministerium Bedauern , betonte aber: "Der Bund steht voll hinter seinem Engagement bei der Commerzbank" und ergänzte: "Der Bund ist an einer starken und zukunftsfähigen Commerzbank interessiert."

Aktienpaket des Bundes: Nur noch Bruchteil des ehemaligen Werts

Das einst für 5,1 Milliarden Euro erworbene Aktienpaket ist derweil nur noch einen Bruchteil wert. Damit der Bund ohne Verlust aussteigen könnte, müsste je Aktie "ein Preis von ca. 26 Euro" erzielt werden, rechnete die Bundesregierung bereits im April 2019 vor. Bis dahin dürfte es noch ein langer Weg sein.