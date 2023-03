Macht die Wärmewende Heizen unbezahlbar?

Wärmepumpe bislang wenig verbaut

Wenn wir schauen, womit in Deutschland bislang geheizt wird, ist das Bild relativ eindeutig: Fast 75 Prozent der Haushalte in Deutschland heizen mit Gas oder Öl. Die Wärmepumpe, bei der das Wirtschaftsministerium von Habeck davon ausgeht, dass sie sich durchsetzen wird, nutzen nicht mal drei Prozent. Das sind Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft für 2021.

Eine Wärmepumpe steht vor oder hinter dem Haus und zieht aus der Umgebungsluft Wärmeenergie, mit der geheizt oder Warmwasser erzeugt werden kann, ganz vereinfacht ausgedrückt. Betrieben wird sie mit Strom.

Klimaneutraler Umbau der Wohnhäuser kostet Milliarden

Bislang gab es Förderungen für "grüne Heiztechnologien", die haben jedoch nicht viele Verbraucher dazu gebracht, umzusteigen. 2022 wurden in Deutschland etwa eine Million neue Heizungen verbaut, 60 Prozent, also 600.000, waren immer noch Gasheizungen. Für viele ein ökologischer Wahnsinn, weil die Geräte noch für Jahrzehnte große Mengen an CO2 ausstoßen werden.

Gemäß Klimaschutzgesetz muss bis 2030 der CO2-Ausstoß der Gebäude im Vergleich zu 1995 um 65 Prozent sinken, 2045 sollen alle Häuser in Deutschland komplett klimaneutral sein. Der entsprechende Umbau der Wohnhäuser in Deutschland könnte 254 Milliarden Euro kosten, das hat die KfW Bank ausgerechnet.

Was kostet der Umbau? Ein Rechenbeispiel

Thomas Engelke vom Bundesverband der Verbraucherzentrale hat ein Rechenbeispiel: 35.000 Euro für eine Wärmepumpe plus Einbau, abzüglich Förderung bleiben 21.000 Euro übrig. Eine Gasheizung kostet im Vergleich 5.000 Euro. Auf den Verbrauch geschaut rechnet Engelke vor: Zwölf Cent für die Kilowattstunde Gas ergeben bei einem Verbrauch von 25.000 Kilowattstunden 3.100 Euro im Jahr.

Eine Wärmepumpe mit 7.000 Kilowattstunden und einem Wärmepumpen-Tarif aus München kommt auf 2.200 Euro im Jahr. "Dann ist nach 18 Jahren die Wärmepumpe im Vorteil – davor nicht." Sagt Engelke und fügt an: "Aber jedes Beispiel kann anders sein."

So kommen etwa Modellrechnungen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zusammen mit dem Immobilieneigentümerverband Haus & Grund, angelehnt an ein reales Sanierungsprojekt in Bayern, auf das paradoxe Ergebnis, dass mit Wärmepumpe Heizen in einem Neubau erstmal teurer wird – aufgrund des niedrigen Gaspreises und des in Deutschland teuren Stroms.

Vermieter kann Kosten auf Mieter umlegen – dauerhaft

Sollte der Vermieter eine neue Heizung einbauen lassen, kann er acht Prozent der Sanierungskosten pro Jahr auf die Miete aufschlagen. Als Mieter müsse man das bezahlen, da könne man nichts machen – aufgrund dieser Modernisierungsumlage.

Was die Verbraucherzentrale kritisiert: Selbst, wenn dann über die Jahre hinweg die neue Heizung über die erhöhte Miete abbezahlt ist, bleibt die Miete hoch, "obwohl der Vermieter ja gar keine Kosten mehr hat."

Entwicklung der Gas- und Strompreise entscheidend

Wer auf Wärmepumpen für die Wärmewende setze, müsse gleichzeitig massiv die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energie ausbauen, so die Schlussfolgerung des Energie-Experten Engelke: "Wenn das Angebot größer ist, wird der Strompreis günstiger." Wie genau sich der Strompreis jedoch entwickle, wisse aber niemand.

Das gilt auch beim Preis für fossile Energie. Es könne sein, dass dieser aufgrund von Energiepolitik, CO2-Steuer oder anderen Faktoren in ein paar Jahren so exorbitant steigt, dass sich manche das Heizen wirklich nicht mehr leisten könnten. "Es kann natürlich auch sein, dass die fossilen Preise günstig bleiben. Das weiß niemand. Ich habe aber auf alle Fälle dieses Risiko."

Für die Wärmewende hat unter anderem Grünen-Chefin Ricarda Lang jüngst im Interview mit "Kontrovers" zugesichert: "Wenn diese Regelung kommt, dann werden wir sozial flankieren, und wir werden die Menschen dabei unterstützen."

Wie genau, ist noch nicht klar, und vor allem: Wenn neue Heizungen kommen sollen, wer sollte sie angesichts des gravierenden Handwerkermangels überhaupt einbauen?