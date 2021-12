Luxusuhren als Wertanlage: Wie sinnvoll ist das?

In Deutschland ist nach Zahlen des statistischen Bundesamtes die Inflation im November auf 5,2 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 30 Jahren und sorgt für zunehmende Nervosität bei Sparern. Denn sie müssen zusehen, wie ihr Erspartes schmilzt. Klassische Geldanlagen erwirtschaften kaum mehr Renditen. Alternativen sind gesucht, wie zum Beispiel Luxusuhren.

Sammler mit Leidenschaft

Seit seinem 15. Lebensjahr sammelt Sebastian Ulrich Uhren. Angefangen hat es mit einer Swatch zu seiner Kommunion. Und dann ging es weiter. Inzwischen hat er 20 Uhren und jede Uhr hat eine Geschichte, wie er erzählt. So gehörte eine Uhr seinem Großvater, die hatte der sich damals mit seinem ersten Gehalt gekauft. Ulrich trägt sie nun als "Glücksuhr" bei Prüfungen oder ähnlichem. Natürlich sind mittlerweile auch einige Ikonen in seiner Sammlung, wie eine Uhr von Omega oder eine Rolex, die Ulrich zur Approbation als Tiermediziner von seinen Eltern geschenkt bekommen hat. Gerade die letztgenannte Schweizer Marke ist wohl die bekannteste Luxusuhrenmarke, deren Modelle nach wie vor sehr gefragt sind.

Handel spürt hohe Nachfrage

Aktuell ist die Nachfrage nach Rolex-Uhren sogar so hoch, dass sich Juweliere ihre Kunden aussuchen können. Das führt zu langen Wartelisten und Wartezeiten. Und es führt dazu, dass die Uhren auf dem freien Markt meist teurer sind. Das erinnert etwas an DDR-Zeiten mit langen Wartezeiten auf ein Auto, auch damals war ein gebrauchter Trabbi mehr wert als ein neuer, da man auf ihn nicht so lange warten musste. Doch Augen auf, rät Kai Pierre Thieß. Der Geschäftsführer des Münchner Juweliers Hilscher vergleicht die jetzige Situation am Uhrenmarkt mit dem Autohandel, nur deutlich komplizierter.

"Wenn Sie ein Auto kaufen, dann haben Sie zumindest ein bisschen Ahnung. Sie schauen ins Auto rein, sehen wie das Armaturenbrett aussieht, schauen unter die Motorhaube und können es ein bisschen beurteilen. Eine Uhr kaufen Sie quasi aus dem Abstand von zwei Meter, ohne dass Sie reinschauen. Sie haben keine Ahnung, was im Werk drin ist." Kai Pierre Thieß, Juwelier Hilscher

Deshalb empfiehlt Tieß, sich vorher ausführlich zu informieren, wenn man eine Uhr als Investitionsanlage kaufen will. Denn die hohe Nachfrage und die hohen Preise locken natürlich auch Betrüger und unseriöse Geschäftemacher an.

Vorsicht geboten

So ist Rolex die wohl auch am meisten gefälschte Uhrenmarke. Aber auch bei anderen Herstellern gilt es vorsichtig zu sein. Denn einige Fälschungen sind schon sehr gut gemacht. Auch kann es passieren, dass einfach einmal Ziffernblätter ausgetauscht werden, von einem begehrten Modell auf ein nicht so teures, offensichtlich ein lohnendes Geschäft. Manche Juweliere, wie Hilscher, bieten an, die Uhren auf ihre Echtheit zu untersuchen. Im Anschluss gibt es ein Echtheitszertifikat, bei einer Investition von mehreren Tausend Euro ist das eine Überlegung wert.

Alle suchen das Gleiche

Wie der Name schon vermuten lässt, braucht man für Luxusuhren Geld. Der Markt geht bei circa 5.000 Euro los. Nach oben gibt es kaum Grenzen, wie es scheint, das geht schnell in die Hunderttausende. Aktuell sei es nicht leicht, meint Thieß. Egal bei welcher Marke, ob bei Audemars Piguet, bei Patek Philippe oder bei Omega, gesucht seien immer die ganz klassischen Stahlmodelle. Da sei man noch nicht im Bereich von großen Sammlern, die 100.000 Euro investierten. Deswegen sei es der hart umkämpfteste Markt. Das sei ungefähr so, als ob man in München eine Wohnung für zwei Personen suche mit 60 Quadratmetern für 1.000 Euro.

Wertsteigerungen sind möglich

Wenn man dann aber solch eine Ikone ergattert hat und sich auch nicht vom Neid der Mitbürger davon abbringen lässt, kann es durchaus ein lohnendes Investment sein. Das spürt auch der Sammler Ulrich. Seit ihm seine Eltern die Rolex geschenkt haben, habe sich ihr Wert fast verdoppelt, wie er sagt. Allerdings überlege er, was für eine Krise müsste es sein, dass er sie gewinnbringend verkaufe. Denn er hängt an ihr, schließlich ist sie ein Geschenk seiner Eltern. Das sei nicht wie bei einer Aktie, die man morgen weiterverkaufe oder so.

Luxusuhren brauchen Pflege

Allerdings muss man teure Uhren auch hegen und pflegen. Dazu gehört gelegentlich eine Inspektion zu machen, wie bei einem Auto. So empfiehlt zum Beispiel Rolex seinen Kunden, etwa alle zehn Jahre eine Wartung durchführen zu lassen, je nach Modell und Gebrauch. So eine Wartung kostet zwischen 500 und 3.000 Euro, abhängig von Marke, Modell und Benutzung. Einige Sammler trauen sich gar nicht, ihre guten Stücke zu tragen und bewahren sie lieber im Tresor auf, womöglich noch mit einem sogenannten Uhrenbeweger, der dafür sorgt, dass die Automatikuhr entsprechend bewegt wird.

Thieß allerdings hält davon nichts. Seinen Worten nach ist der Wertverlust beim Tragen nicht so hoch. Bei einer Uhr im Wert von rund 10.000 Euro liege der Unterschied in zehn Jahren zwischen Tragen und Nichttragen bei rund 100 Euro pro Jahr. Bleibt halt nur die Sorge, dass man mit der Uhr mal anstößt, wenn man zum Beispiel unvorsichtig um die Ecke biegt, oder sie gar fallen lässt oder sie sonst wie ramponiert. Da hilft eigentlich nur eins: achtsam zu sein. Und wenn etwas passiert, gibt es immer noch die Möglichkeit, das gute Stück beim Fachhandel reparieren zu lassen.