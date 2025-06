Luxusgut Benzin: Warum tanken morgens so teuer ist

Eines gleich vorweg: Es ist keine Einbildung. Die Preise an deutschen Tankstellen schwanken im Tagesverlauf tatsächlich stark – und das jeden Tag. Besonders auffällig ist dabei, dass das Benzin morgens gegen sieben Uhr am teuersten ist, also pünktlich zu Beginn des Berufsverkehrs.

Wer abends tankt, spart

Eine Auswertung der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt belegt außerdem: Mehrere Preisspitzen im Tagesverlauf lassen sich regelmäßig beobachten, etwa gegen 10 Uhr, 13 Uhr und 17 Uhr. Die Preisschwankung innerhalb eines Tages kann bis zu zehn Cent pro Liter betragen. Abends zwischen 18 und 20 Uhr ist es am günstigsten. Die Differenz zwischen den Tageshöchst- und Tagestiefstpreisen kann bis zu zehn Cent pro Liter betragen.

Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt beobachtet die Preisbildung seit gut zehn Jahren an mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und möglichen Wettbewerbsverzerrungen entgegenzuwirken. Die von der Behörde erfassten Echtzeitdaten stehen auch Verbraucherinnen und Verbrauchern zur Verfügung - über Preisvergleichs-Apps wie "Clever Tanken", "mehr-tanken" oder "ADAC Spritpreise".