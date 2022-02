Luxus-Kinderwagen in Handarbeit aus Oberfranken

Bereits seit drei Generationen leitet die Familie Hesselbacher ihre Manufaktur in Marktgraitz im Landkreis Lichtenfels. Angefangen hat das Unternehmen 1925 mit der Herstellung von Körben und Puppenwagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg spezialisierte sich die Firma auf Kinderwagen in Handarbeit, und die produziert "Hesba" bis heute.

Oberfränkische Kinderwagen in Russland unterwegs

Mit lediglich 13 Angestellten verkauft "Hesba" in ganz Europa. Besonders gefragt sind die Wagen in Schottland, der Ukraine und vor allem Russland, sagt Gründer-Enkelin und Geschäftsführerin Patricia Hesselbacher. "Gerade dort, wo es etwas kälter ist, sind unsere Kinderwagen sehr beliebt, weil es die Babys darin schön warm haben." Außerdem kämen die Kinderwagen auch in ländlichen Regionen sehr gut an, weil die besondere Federung des Chromgestells Fahrten "über Stock und Stein" problemlos möglich mache, sagt die Chefin. Aufgrund des stylischen Looks sehe man die Wagen aber durchaus auch in den Nobel-Einkaufsstraßen von beispielsweise Hamburg oder Düsseldorf.

Produktion vor Ort als Alleinstellungsmerkmal

In den 70er Jahren habe es in der Region noch viel Konkurrenz gegeben. Allerdings seien die meisten Betriebe nach Fernost abgewandert, um dort billiger zu produzieren, sagt Patricia Hesselbacher. Dieser Weg sei für ihre Familie jedoch nie in Frage gekommen. Ihrem Vater sei es stets wichtig gewesen, vor Ort zu produzieren. Und so näht tagtäglich eine Handvoll Frauen Zubehör wie Tragetaschen, Sitzteile, Regendecken der individuell bestellten Kinderwagen aus verschiedenen Stoffen sorgfältig zusammen.

Manufaktur mit familiärer Atmosphäre

Die männlichen Angestellten sind derweil fürs "Grobe" zuständig: Sie sorgen für die Fertigstellung, indem sie sie Aufsätze auf das Chromgestell setzen, alles zusammenschrauben und verpacken. Die Rollenverteilung ist altmodisch, aber sie funktioniert. Anpacken können hier alle, die Atmosphäre ist familiär. Die erste und auch einzige Auszubildende, die das Unternehmen je hatte, arbeitet noch heute im Büro der Manufaktur - seit mehr als 40 Jahren.

Individualität wird groß geschrieben

Die Herstellung der Kinderwagen gestaltet sich aufwändig und zeitintensiv. Rund vier Wochen müssen Kundinnen und Kunden auf ihren Kinderwagen warten. Die Zusammenstellung erfolgt im Fachhandel, mehr als 10.000 Variationen sind laut Hesselbacher möglich. Entsprechend individuell sei das Endergebnis.