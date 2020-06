Lufthansarettung - Großaktionär stellt sich quer

Das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa soll nach dem Willen von Großaktionär Heinz Hermann Thiele noch einmal aufgeschnürt werden. Der Münchener Milliardär hat seinen Anteil von 10 auf über 15 Prozent erhöht, um nächste Woche Donnerstag (25. Juni) die Aktionärsversammlung zu blockieren. Dort könnte Thiele mit seinem Veto eine Aktienbeteiligung des Bundes vielleicht verhindern.

Thiele: Bund soll sich bei der Lufthansa zurückhalten

Lufthansa-Großaktionär Thiele schlägt in einem Zeitungsinterview vor, dass der Bund sich als Aktionär zurückhalten sollte. Stattdessen könnte die staatliche KfW-Förderbank der Airline wie vielen anderen Konzernen einfach einen Kredit geben, um durch die Corona-Krise zu kommen. Dass es so nicht geht, hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr den Aktionären bereits erläutert. Die Fluggesellschaft wäre ohne zusätzliches Eigenkapital, das der Bund ihr jetzt geben will, überschuldet. Ihre Kreditwürdigkeit ist deshalb bereits angeschlagen.

Lufthansa braucht neue Kredite, um die Krise zu überleben

Doch weitere Kredite sind notwendig, um durch die Krise zu kommen. Neben der geplanten Aktienbeteiligung von zwanzig Prozent will der Bund das Eigenkapital durch eine wesentlich größere stille Beteiligung aufbessern. Die Anteile der übrigen Aktionäre verlieren durch diese Staatsbeteiligungen deutlich an Wert. Diesen Verlust will Thiele nicht hinnehmen. Er wirft Lufthansa-Chef Spohr vor, über diese Themen nicht offen mit den Aktionären gesprochen zu haben. Grundsätzlich könnte die notwendige Kapitalerhöhung auch von privaten Anlegern kommen und nicht vom Staat.

Ausgeglichenes Konzept zwischen Staatshilfe und Einfluss des Bundes

Andererseits ist die geplante Staatshilfe für Lufthansa mit rund neun Milliarden Euro so groß, dass der Bund sich im Interesse der Steuerzahler und Bürger dafür absichern muss mit einem Anteil am Unternehmen. So bedingt sich in dem bisherigen Konzept beides gegenseitig: einerseits der Kredit, andererseits die Kapitalbeteiligung, zu der auch Aktien gehören. Damit gewinnt der Bund auch Mitspracherechte im Aufsichtsrat, die er aber an neutrale und nicht an staatliche Vertreter weitergibt.