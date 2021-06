Lufthansa will Staatsanteil senken und sich gesund schrumpfen

In den kommenden Jahren braucht die Lufthansa viel Geld. Unter anderem müssen die milliardenschweren Finanzhilfen zurückgezahlt werden, mit denen der Staat den Konzern während der Corona-Krise rettete. Wichtigster Baustein: Eine Kapitalerhöhung, die sich der Lufthansa-Vorstand vor kurzem bei der Hauptversammlung genehmigen ließ. Die konkreten Vorbereitungen dafür sind nun angelaufen. Nach eigenen Angaben hat die Lufthansa vier Banken beauftragt, eine Kapitalerhöhung vorzubereiten, die den Staatsanteil am Konzern über einen Umweg reduzieren könnte.

Firmen-Töchter vor dem Verkauf

Darüber hinaus könnte das Unternehmen weitere Milliarden durch den Verkauf von Töchtern einnehmen. Auf dem Prüfstand stehen nach Firmenangaben das Catering-Unternehmen LSG Group sowie AirPlus, eine Plattform zur Buchung und Abwicklung von Geschäftsreisen. Allein der Verkauf von AirPlus könnte nach Branchenschätzungen rund eine Milliarden Euro einbringen. Noch deutlich lukrativer könnte es werden, Teile von Lufthansa Technik zu versilbern. Das Unternehmen ist einer der weltgrößten Wartungs-Spezialisten in der Luftfahrt.

Lufthansa hält am Personalabbau fest

Und nicht zuletzt will die Lufthansa bei den Personalkosten sparen. Auch wenn sich die Branche allmählich wieder etwas erholt, hält Konzernchef Carsten Spohr am geplanten Jobabbau fest. In den kommenden Jahren sollen noch einmal knapp 10.000 Stellen gestrichen werden, zusätzlich zu den 26.000 Mitarbeitern, die die Lufthansa seit Beginn der Krise bereits verlassen haben. Darüber hinaus will das Unternehmen sein Angebot für Privatreisende weiter ausbauen, da sich der Markt für Geschäftsreisen – vor der Krise die zentrale Stütze der Lufthansa-Bilanz – voraussichtlich nur sehr langsam erholen wird.

Vorsichtige Prognose für das Gesamtjahr

Zwar haben die Buchungen zuletzt sprunghaft angezogen, doch von Normalität ist die Lufthansa nach wie vor weit entfernt. Für das Gesamtjahr erwartet das Management etwa 40 Prozent der Passagiere des Vorkrisenjahres 2019.

Zumindest der Sommer ist aus Sicht der Lufthansa ein Hoffnungsschimmer. Gerade für touristische Strecken zu Mittelmeer-Zielen meldete das Unternehmen zuletzt eine rasant steigende Nachfrage. Deswegen setzt der Konzern in der Ferienzeit auf Flügen nach Mallorca sogar Großraumjets wie die Boeing 747–8 oder den Airbus A350 ein, die normalerweise nur auf der Langstrecke zum Einsatz kommen, dort aber mangels Nachfrage derzeit kaum gebraucht werden.