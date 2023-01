Lufthansa will offenbar ITA Airways kaufen

Die italienische ITA Airways gilt zwar als wirtschaftlich angeschlagen, hat aber dennoch strategische Bedeutung. ITA gehört mit etwa 70 Flugzeugen nicht unbedingt zu den großen Airlines in Europa. Außerdem schreibt die Fluggesellschaft, die erst vor 15 Monaten als Nachfolgerin der heruntergewirtschafteten Alitalia an den Start ging, tiefrote Zahlen. Das aber hat die Lufthansa nicht abgeschreckt, sich um eine Übernahme zu bemühen.

Strategischer Gewinn für Lufthansa

Denn für die größte deutsche Fluggesellschaft würde ein solcher Deal vor allem einen strategischen Gewinn bedeuten, um das konzernweite Strecken-Netz zu verdichten und die eigenen Flugzeuge zu füllen. Schon jetzt ist die Lufthansa mit ihrer Tochter Air Dolomiti insbesondere in Norditalien vertreten. Viele italienische Reisende fliegen mit den Maschinen der Regionalairline nach Frankfurt und vor allem München, um dort in Lufthansa-Maschinen in alle Welt umzusteigen. Dieses Geschäftsmodell könnte die Lufthansa mit einer Übernahme von ITA Airways noch ausbauen.

Zudem könnte sie damit auch Zürich, Wien und Brüssel, die Drehkreuze ihrer Töchter Swiss, Austrian und Brussels Airlines besser an den italienischen Markt anbinden. Und nicht zuletzt wäre es für Wettbewerber wie Air France-KLM deutlich schwerer, ein dichtes Netz zu Zielen in Italien zu bedienen.