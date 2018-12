Lufthansa-Tochter Eurowings peilt Gewinn an

Das sagte Vorstands-Chef Thorsten Dirks der Börsenzeitung. 2018 hatte Eurowings noch große Schwierigkeiten mit der Integration von Teilen der früheren Air Berlin: Die Teilübernahme von Air Berlin hat bei der Lufthansa-Tochter Eurowings in diesem Jahr einen Mehraufwand von 170 Millionen Euro verursacht. Die neue Größe der Airline soll es jetzt ermöglichen, die Kosten auf breiter Front zu senken und ab 2019 keine weiteren Verluste mehr zu machen. Dieses Ziel wurde vom Mutterkonzern Lufthansa vorgegeben.

Verspätungen und Flugausfälle

Eurowings räumt ein, dass die Integration von Air Berlin zum Teil auf Kosten der Passagiere ging. Die teilweise chaotischen Zustände im Flugbetrieb des vergangenen Sommers seien auch auf hausgemachte Schwierigkeiten zurückzuführen. Die Hauptschuld gibt Vorstandschef Thorsten Dirks aber den allgemeinen Engpässen im Flugverkehr. Davon werde die Branche weiterhin betroffen sein. Es fehlten Kapazitäten bei der Abfertigung an den Flughäfen und Fluglotsen. Die Flugsicherung werde frühestens 2023 deutlich mehr Lotsen ausgebildet haben. Um solchen Problemen besser zu begegnen habe Eurowings nun Puffer in die betrieblichen Abläufe eingebaut. So wurden die Flug- und Bodenzeiten verlängert, um möglichen Verspätungen vorzubeugen.