Lufthansa-Tochter Eurowings Discover startet

Der Lufthansa-Konzern macht seine jüngste Tochter "Eurowings Discover" startklar. In einem Hangar am Frankfurter Flughafen wurden die Crews, ein Jet sowie der gesamte Markenauftritt vorgestellt. Das Unternehmen wendet sich gezielt an Urlauber. Ein Geschäft, das die Lufthansa in der Vergangenheit weitgehend der Konkurrenz überlassen hatte. Es soll deshalb nichts schiefgehen beim Erstflug der neuen Airline. Wenn der Airbus A330 von Frankfurt in Richtung Mombasa, Kenia startet, dann sitzt "Eurowings Discover"-Chef Wolfgang Raebiger persönlich als Pilot im Cockpit. Die Maschine ist nach Firmenangaben voll ausgebucht, was man bei der Mutter Lufthansa als gutes Omen sieht für den Rest der Sommer- und dann für die Wintersaison.

20 Jets bis nächsten Sommer geplant

Der Konzern setzt große Hoffnungen auf "Eurowings Discover". Der Ferienflieger soll den Lufthanseaten mit zunächst drei Langstreckenmaschinen den touristischen Markt erschließen. Dieser wird sich – Prognosen zufolge – deutlich schneller vom Corona-Tief erholen als das angestammte Lufthansa-Geschäft mit Geschäftsreisenden. Deswegen drückt Konzernchef Carsten Spohr auch aufs Tempo. Schon bis zum nächsten Sommer soll die Flotte auf dann mehr als 20 Jets anwachsen.

Gewerkschaften fürchten Gehaltsdumping

Bei den Gewerkschaften sieht man das Projekt allerdings kritisch. Die Piloten-Organisation Vereinigung Cockpit etwa fordert, es müsse endlich einen Tarifvertrag für die neue Konzerntochter geben. Diese gilt vielen altgedienten Lufthanseaten nämlich als Lohndrückerin. Nach Gewerkschaftsangaben liegt das Gehaltsniveau bei "Eurowings Discover" 25 Prozent unter dem der Schwesterfirma Eurowings.