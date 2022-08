Fliegen im Winter: Lufthansa streicht Flugpläne zusammen

Hinter den Problemen in der Luftfahrt liegt vor allem Personalmangel. Immer wieder hatten Branchenvertreter für den Herbst und Winter Besserung angekündigt. Doch inzwischen zeichnet sich ab, dass die Probleme anhalten werden.

Lufthansa-Kunden mit Hiobsbotschaft im Posteingang

Viele Lufthansa-Kunden haben in den vergangenen Tagen eine E-Mail bekommen: Ihre bis in das Frühjahr hinein gebuchten Flüge wurden storniert. Wie schon in den vergangenen Wochen hat Deutschlands größte Airline den Flugplan nun auch für die anstehende Herbst- und Wintersaison ausgedünnt.

Das Unternehmen begründet das damit, dass die Engpässe in der Luftfahrt absehbar bestehen bleiben. Gemeint ist in erster Linie der eklatante Personalmangel, den die Branche zum Teil selbst verschuldet hat, als sie in der Corona-Flaute radikal Personal abbaute, das dann in andere Branchen abwanderte.

Billigflieger Ryanair fliegt gegen den Trend

Wie viele Flüge insgesamt gestrichen werden, gibt die Lufthansa nicht bekannt. Es soll sich überwiegend um innerdeutsche und europäische Strecken handeln. Aber auch Langstrecken sind betroffen, zum Beispiel die Verbindung von München nach Mexiko-Stadt.

Das Problem ist aber nicht auf Deutschland beschränkt. So kündigte zuletzt British Airways an, im Winterflugplan 10.000 Flüge ab London-Heathrow aus dem Programm zu nehmen. Billigflieger Ryanair scheint dagegen kaum Probleme zu haben. Die Iren kündigten zuletzt sogar eine Aufstockung ihres Flugplans an.