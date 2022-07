Lufthansa streicht 2.000 weitere Flüge – München betroffen

Wegen der aktuellen Abfertigungsprobleme streicht die Lufthansa weitere Flüge. Betroffen seien rund 2.000 Verbindungen an den Drehkreuzen Frankfurt und München bis Ende August, sagte ein Unternehmenssprecher in Frankfurt. Noch weitere Flugplananpassungen und Zeitenänderungen seien möglich.

Man habe in der vergangenen Woche gesehen, dass man mit gezielten Streichungen den verbleibenden Flugplan stabilisieren könne. Dies habe man nun für die nächsten Wochen analysiert und umgesetzt.

Ferienflüge sollen kaum betroffen sein

Abgesagt würden vor allem kurze Verbindungen zu Zielen innerhalb Deutschlands oder des nahen Auslands, für die es gute Alternativen gebe, erklärte der Sprecher. Flüge in ausgesprochene Ferienziele würden nur in absoluten Ausnahmefällen gestrichen.

Vor allem die Verkehrsspitzen am Morgen und am Abend sollten den Angaben zufolge entlastet werden. Zu diesen Zeiten sind die Bodenverkehrsdienste an den Drehkreuzen überlastet, so dass Maschinen warten müssen und Gepäck liegen bleibt.

Wie viele Flüge genau in München und wie viele in Frankfurt ausfallen, konnte ein Lufthansa-Sprecher auf BR24-Anfrage noch nicht sagen. Das entsprechende Programm zur Streichung der Flüge laufe jetzt erst an und werde dann sukzessive umgesetzt, sagte er.

Schon die dritte Welle von Flugabsagen

Es handelt sich bereits um die dritte Welle von Flugabsagen der Lufthansa in diesem Sommer. Zunächst hatte die Airline gut 3.000 Flüge für die Monate Juli und August abgesagt und dann für die Woche bis einschließlich 14. Juli 770 weitere Verbindungen gestrichen. Nun kommen für einen Zeitraum von sechs Wochen noch einmal 2.000 Absagen hinzu.

Hintergrund ist den Angaben zufolge die Zunahme des Verkehrsvolumens von knapp 20 auf über 90 Prozent innerhalb weniger Monate. Streiks der Flugsicherheit, Wetterereignisse und eine erhöhte Corona-Krankenquote hätten das System zusätzlich belastet, hieß es.

Belastungsspitzen stehen noch bevor

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main sind die voraussichtlichen Belastungsspitzen des Sommers noch nicht erreicht. Der Betreiber Fraport, die Bundespolizei sowie der Hauptkunde Lufthansa rechnen für das Wochenende vom 22. bis zum 24. Juli mit einem besonders hohen Andrang, weil dann die Schulferien in Hessen und Rheinland-Pfalz beginnen.