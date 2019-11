Lufthansa sagt wegen Streiks 1.300 Flüge ab

Die Lufthansa hat wegen des Streikaufrufs der Flugbegleitergewerkschaft Ufo für Donnerstag und Freitag den Ausfall von insgesamt 1.300 Flügen angekündigt. Insgesamt 180.000 Passagiere seien betroffen, teilte der Konzern mit. Am Donnerstag können demnach von rund 3.000 geplanten Flügen 2.300 stattfinden, am Freitag 2.400 von 3.000. Abgesehen von der Haupt-Airline Lufthansa sind keine Fluglinien betroffen.

Gericht lehnt einstweilige Verfügung ab

Das Arbeitsgericht Frankfurt hatte zuvor den Lufthansa-Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik der Gewerkschaft Ufo abgelehnt. Das Unternehmen will in die Berufung gehen.

Ufo fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. In dem Tarifkonflikt geht es aber auch um die vom Konzern aufgeworfene Frage, ob Ufo überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann.

Streit um "Gewerkschaftseigenschaft" von Ufo

Das Unternehmen hatte Verhandlungen mit der Gewerkschaft zuletzt abgelehnt, weil diese nach einem internen Streit im Frühjahr den Vorstand wechselte, dieser nach Einschätzung der Lufthansa aber nicht vertretungsberechtigt ist, womit die "Gewerkschaftseigenschaft" von Ufo in Frage stehe. In der Gerichtsverhandlung bot die Lufthansa der Gewerkschaft dann Vorverhandlungen zu tariflichen Themen an, die aber erst mit dem neu zu wählenden Ufo-Vorstand ab dem 15.2.2020 finalisiert werden könnten.

Das Arbeitsgericht urteilte dazu, die geplanten Streikmaßnahmen seien "nicht offensichtlich rechtswidrig". Dies gelte insbesondere im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit und "Tariffähigkeit" der Flugbegleitergewerkschaft Ufo.