vor einer Minute

Lufthansa-Rettung: Regierung einig über Einstieg

Berichten zufolge hat sich die Bundesregierung auf ein Lufthansa-Rettungspaket geeinigt. Demnach will sich der Staat mit 25 Prozent an der deutschen Airline beteiligen. Kanzlerin Merkel kündigte "in Kürze" eine Entscheidung an.