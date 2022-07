Lufthansa: Personalprobleme auch bei den Piloten

Am Münchener Flughafen würde Lufthansa gern 80 neue Mitarbeiter einstellen bei den Bodendiensten. Daneben laufen derzeit die Tarifverhandlungen, allerdings eher schleppend. Es drohen Warnstreiks und jetzt hat die Fluggesellschaft offensichtlich zu wenige Piloten.

Weitere Flugstreichungen drohen

Lufthansa müsste bei drohenden Warnstreiks des Bodenpersonals noch mehr Flüge streichen. Zudem fehlen Hunderte Piloten. Denen hatte die Airline in der Corona-Krise großzügige Abfindungen für eine Vorruhestandsregelung mit 55 Jahren angeboten. Einhundert ältere und bestbezahlte Flugkapitäne wollte man loswerden, doch fast 400 nahmen das Abschiedsangebot an. Vor allem beim Airbus A 380, der als Flugzeugtyp gar nicht mehr gefragt war, wählten viele den Vorruhestand. Jetzt, wo der Riesenflieger doch wieder in Betrieb gehen soll, fehlen die Piloten.

A 380 Einsatz in München in Gefahr

Auch am Münchener Flughafen soll der A 380 wieder fest stationiert werden, was vor diesem Hintergrund fraglich erscheint. Unterdessen versucht Lufthansa die wenigen noch verfügbaren Flüge zumindest im Juli so teuer wie möglich zu verkaufen. Für kurzentschlossene Urlauber oder Geschäftsleute kann ein Flug nach London mehr als eintausend Euro kosten. Auch im innerdeutschen Luftverkehr will Lufthansa zwischen München und Frankfurt bis zu 400 Euro einfach kassieren. So ließe sich mit weniger Flügen und Piloten doch noch Geld verdienen.