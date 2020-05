Lufthansa: Mehr Flüge ab Juni und Streit über die Rettung

Die Lufthansa plant bereits für die internationale Lockerung in der Coronakrise. Die ist in Aussicht gestellt, falls die Corona-Pandemie und die Einschätzung der Staaten es zulässt.

Flugzeuge werden reaktiviert

Dafür sollen im Konzern weitere 80 Maschinen in Betrieb genommen und 106 Ziele damit ab Juni angeflogen werden. Das Interesse an Flugreisen wachse wieder, heißt es bei Lufthansa, weil die Beschränkungen in den Bundesländern und die Einreiseregeln anderer Länder in Europa gelockert würden.

Vor allem Mallorca dürfte das Interesse wecken, wenn die Billigflugtochter Eurowings noch ab diesem Monat erste zusätzliche Verbindungen im Mittelmeerraum aufnimmt. Auf der spanischen Insel dürfen bis 15. Mai EU-Ausländer nur einreisen, wenn sie dort einen Wohnsitz haben.

Union will Kredite und stille Beteiligung, keine Aktien für den Staat

Keine Bewegung gibt es dagegen im Streit um eine Staatsbeteiligung. Der Wirtschaftsflügel der Union und die Mittelstandsvereinigung sprachen sich strikt gegen einen Aktienkauf durch den Bund aus, wie ihn die SPD befürwortet. Stattdessen sollte es nach Ansicht von Unionspolitikern für Lufthansa nur Kredite und eine stille Beteiligung geben, die weitgehend ohne Mitspracherechte des Staates wäre.