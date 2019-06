Lufthansa-Billigtochter soll Kosten senken

Nicht zum ersten Mal verspricht Lufthansa den Anlegern niedrigere Kosten bei Eurowings, diesmal um 15 Prozent in drei Jahren.

Air Berlin belastet Eurowings

Die Verstärkung der Billig-Tochter mit großen Teilen des früheren Konkurrenten Air Berlin führte zu Verlusten. Das werde das Konzernergebnis noch bis 2021 belasten. Man habe zu viel in zu kurzer Zeit zu erledigen gehabt, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor Investoren in Frankfurt. Die hatten die Aktie zuletzt abgestraft wegen der wiederholten Kurskorrekturen bei Eurowings. Hier werden künftig nur noch die Kurzstrecken in Europa bedient. Die Langstrecke bleibt der alten Kernmarke von Lufthansa vorbehalten.

Keine Übernahme von Air Brussels

Aufgegeben hat Spohr den Plan, nach Air Berlin auch noch die belgische Tochter Brussels Airlines in Eurowings aufgehen zu lassen. Um die Wartungskosten zu senken, werde zumindest Eurowings künftig ganz auf den Airbus A320 setzen. Spohr erteilte damit indirekt dem Krisenflieger Boeing 737 Max eine weitgehende Absage. Der muss zurzeit am Boden bleiben nach zwei Flugzeugabstürzen in Folge.