Lufthansa bietet Kunden nachhaltigen Treibstoff an

Über eine neue Plattform namens Compensaid können Lufthansa-Passagiere die für ihren Flug benötigte Kerosinmenge aus nachhaltigen Rohstoffen zubuchen. Der Treibstoff aus den entsprechenden Buchungen wird dann gebündelt tatsächlich für Lufthansa-Flüge in die Maschinen getankt, wenn auch – aus logistischen Gründen - nicht auf dem konkreten Flug, auf dem der entsprechende Passagier gereist ist.

Passagiere können 80 Prozent Kohlendioxid kompensieren

Laut der Airline ist damit eine Kompensation von 80 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen möglich. Der nachgekaufte Bio-Treibstoff soll anteilig im Tank verwendet werden, sagte Lufthansa-Sprecher Steffen Milchsack dem Bayerischen Rundfunk.

"Wir tanken das dann in unseren eigenen Flugzeugen als Beimischung, so ähnlich wie man das auch von der Tankstelle kennt. Wenn Sie dort Diesel tanken, dann haben sie ja auch eine Beimischung von Biodiesel dabei." Steffen Milchsack, Lufthansa

Nachhaltiges Kerosin bisher noch sehr teuer

Allerdings ist der Preis für den umweltfreundlicheren Treibstoff bisher noch sehr hoch. Bio-Kerosin aus nachwachsenden Rohstoffen ist nach Angaben der Lufthansa derzeit rund viermal so teuer wie fossiler Treibstoff. Auf einem innerdeutschen Flug wie von Hamburg nach Frankfurt ergäbe sich ein Aufpreis von 45 Euro zu den 17 Euro regulären Kerosinkosten, sagt Lufthansa-Sprecher Milchsack. Das wäre deutlich teurer als die bislang möglichen und auch weiterhin angebotenen Kompensationszahlungen etwa zu Aufforstungsprojekten. Hier wäre der Passagier mit lediglich drei Euro dabei. Der Grund: Das nachhaltige Kerosin wird bisher nur in wenigen Raffinerien und in relativ kleinen Mengen hergestellt.

"Die Herausforderung ist momentan, dass die verfügbare Menge sehr begrenzt ist. Es gibt also noch nicht die großen Mengen des synthetischen Kerosins, die man benötigen würde. Wir rechnen aber damit, dass der Preis durch Skaleneffekte mittel- oder langfristig sinkt, wenn die Nachfrage und die Produktionsmengen steigen. Das würde es dann auch erlauben, die Beimischungsquote zu erhöhen." Steffen Milchsack, Lufthansa

Luftfahrt setzt auf effizientere Flugzeuge

In der Luftfahrtbranche will man den Treibstoffverbrauch und den Ausstoß von Schadstoffen in den kommenden Jahren vor allem über technische Innovationen senken. Bei der Lufthansa verweist man darauf, dass der Konzern derzeit Milliarden in die Modernisierung seiner Flotte investiere. Das zeige sich nicht zuletzt am Standort München.

"Mit jeder neuen Generation von Flugzeugen steigt die Effizienz, umgekehrt sinkt der Verbrauch. Bei einem neuen Langstreckenflugzeug wie dem Airbus A350, den wir auch in München einsetzen, haben wir eine Effizienzsteigerung von 25 Prozent. Das heißt, der Kerosinverbrauch und auch der CO2-Ausstoß sinken um 25 Prozent." Steffen Milchsack, Lufthansa

Lufthansa nimmt Politik in die Pflicht

Bei der Lufthansa verweist man aber auch auf politische Möglichkeiten, die Umweltbelastung durch den Flugverkehr zu senken. Seit Jahren kämpft die Branche bei der EU vergeblich für den sogenannten Single European Sky, eine europaweite Steuerung der Flugrouten. Diese sind bisher in der Hand der Nationalstaaten, die den Himmel über ihrem Staatsgebiet kontrollieren und sich nur bedingt mit anderen Ländern absprechen.

Das führe zu Zick-Zack-Routen und teilweise abenteuerlichen Umwegen, beklagte sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr zuletzt im Bayerischen Rundfunk. Würde man diese Umwege abschaffen, könnte die Branche ihren CO2-Ausstoß auf einen Schlag um bis zu zehn Prozent reduzieren, so Spohr.