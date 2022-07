Lufthansa: Auch Piloten und Flugbegleiter unzufrieden

Der Unmut in der Lufthansa-Belegschaft ist groß – nicht nur beim Bodenpersonal, sondern auch im Cockpit oder in der Kabine. Pilotinnen und Piloten klagen über Stress und unkoordinierte Einsätze. Das berichtet die zuständige Gewerkschaft Cockpit. Als ihre Flieger zu Beginn der Pandemie alle am Boden bleiben mussten, hatte die Lufthansa etliche überredet, früher in den Ruhestand zu gehen. Jetzt fehlt oft das nötige Personal. Und die, die noch an Bord sind und sich in der Krise mit Lohnforderungen zurückgehalten hatten, sehen keinen Grund mehr für einen weiteren Verzicht.

Piloten fordern mehr Gehalt und Inflationsausgleich

5,5 Prozent rückwirkend ab Juli und von Januar an einen automatischen Inflationsausgleich lautet die Forderung von Cockpit. Die Verhandlungen darüber mit der Lufthansa sind gescheitert. Bis Ende der Woche läuft die Urabstimmung. Das muss nicht gleich einen Streik im Cockpit bedeuten. Aber den Druck bei ersten Sondierungsgesprächen erhöht das schon.

Kabinenpersonal: Tarifvertrag läuft im Oktober aus

In der Kabine herrscht dagegen zur Zeit Friedenspflicht. Die Gewerkschaft UFO hat für Stewardessen und Stewards einen Tarifvertrag mit dem Management abgeschlossen, der bis Ende Oktober läuft. Der nimmt zurück, was in der größten Krise vereinbart worden war: ein Gehaltsverzicht für Beschäftigungssicherung. Erste Gespräch laufen – doch bisher zumindest soll sich da nicht viel bewegt haben.