Lufthansa: Auch Jobs am Münchner Flughafen bedroht

Der wegen der Coronakrise stark angeschlagene Lufthansa-Konzern steht vor einem drastischen Stellenabbau. Wie das Unternehmen nach einem Tarifgipfel mit den Gewerkschaften bekanntgab, braucht das Unternehmen nach der Krise rund 26.000 Mitarbeiter weniger als heute. Die Luftfahrt werde sich nämlich nur sehr langsam von der Corona-Flaute erholen.

Für die Beschäftigten der Lufthansa ist diese Zahl ein neuer Schock. Wochenlang hatte es geheißen, auch nach der Corona-Krise und einer Erholung bis zum Jahr 2023 werde man wohl 100 Flugzeuge mit rechnerisch 10.000 Arbeitsplätzen weniger betreiben als vor der Krise. Doch inzwischen ist klar, dass über den gesamten Lufthansa-Konzern hinweg nicht nur Stellen beim fliegenden Personal wegfallen werden, sondern zum Beispiel auch in der Verwaltung und bei anderen Diensten.

Konkrete Folgen für München noch offen

Wie stark das Lufthansa-Drehkreuz München davon betroffen sein wird, ist offen. In der Vergangenheit hatte Lufthansa hier nach eigenen Angaben mehr als 12.000 Beschäftigte. Der Großteil davon befindet sich derzeit in Kurzarbeit. Viele Piloten und Kabinencrews haben seit Monaten kein Flugzeug mehr von innen gesehen. So stehen die meisten der in München stationierten Langstreckenmaschinen nach wie vor am Boden. Erst seit der vergangenen Woche gibt es überhaupt wieder erste Interkontinental-Verbindungen ab München, etwa nach Los Angeles.

Auch Jobs in Restaurants und Geschäften bedroht

Die langsame Erholung des Flugverkehrs dürfte in München aber nicht nur für die Arbeitsplätze bei der Lufthansa Auswirkungen haben. Bleiben die Passagiere aus, gehen auch die Umsätze im sogenannten Non-Aviation-Geschäft zurück. Beim Flughafenbetreiber FMG sowie zahlreichen Dienstleistern dürften deshalb insgesamt tausende Jobs auf der Kippe stehen, etwa bei den Bodendiensten rund um die Flugzeugabfertigung, aber auch in den zahlreichen Geschäften und Restaurants am Flughafen. Offizielle Zahlen dazu gibt es bisher aber nicht.