Luftfahrt-Kongress in München

Was können Flugzeugbauer von der Auto-Industrie lernen?

Das ist ein Thema beim Münchener Aviation Forum. In hochrangig besetzten Diskussionsrunden will man erörtern, wie Konzerne wie Airbus, Boeing und Co. künftig ihren Einkauf organisieren. Ähnlich wie die Autobauer wollen die Flugzeugriesen mehr und mehr Aufgaben an ihre Zulieferer delegieren. Für die bisher stark mittelständisch geprägte Branche ist das auf der einen Seite die Chance, sich mehr Marktmacht zu sichern. Auf der anderen Seite bedeutet das auch mehr Verantwortung und Belastung.

Zulieferer sollen mehr Verantwortung übernehmen

Nach dem Willen der Flugzeugbauer sollen nämlich künftig vor allem die Lieferanten einzelne Bauteile oder komplexe Systeme bei den Behörden zertifizieren lassen. Ein aufwändiger und teurer Prozess. Zudem fürchten Zulieferer, dass sie den Schwarzen Peter zugeschoben bekommen, wenn es Probleme mit den entsprechenden Systemen gibt. Im Extremfall fordern nämlich Fluggesellschaften Schadenersatz, wenn Maschinen wegen technischer Pannen am Boden stehen. Für das Verhältnis zwischen Flugzeugbauern und Zulieferern bietet das alles viel Konfliktstoff.