Love-Scamming: Zoll warnt vor Betrügern auf Partnerbörsen

Betrüger beim sogenannten Love-Scamming, Liebes-Betrug, sind gutaussehend, beruflich erfolgreich und angeblich auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung. Doch das ist alles nur vorgespielt. Sie ziehen alle Register, um das Vertrauen der Opfer gewinnen - und das Geld der Frauen zu bekommen.

Love-Scamming: 95 Prozent der Opfer sind Frauen

Fast täglich erhält der Zoll Anrufe von Frauen, die ein Paket auslösen wollen, für welches sie in Vorkasse gegangen sind. Sie haben dafür eine Sendeverfolgung vom Versandunternehmen per E-Mail vorliegen. Doch leider muss der Zoll den Frauen mitteilen – alles gefälscht. Die E-Mail-Adresse, das Versandunternehmen und das Paket existieren nicht.

"Das ist alles Lug und Betrug, denn wir würden als Zoll nie eine Vorauszahlung verlangen zum Beispiel in Bitcoin oder auf irgendeine Bankverbindung - als Beispiel nenne ich hier die N26 Bank. Hier kann ich nur warnen, keine Geldzahlungen im Voraus zu tätigen." Thomas Meister, Hauptzollamt München

Laut Zoll handelt es sich dabei nicht um Einzelfälle, sondern um eine großangelegte Betrugsmasche. 95 Prozent der Opfer sind Frauen.

Gefälschte Internetseiten von Botschaften und Zollämtern

Die Täter gehen äußerst professionell vor, fälschen Internetseiten von Banken, Versandunternehmen und auch Behörden wie Botschaften und Zollämtern. Sie suchen gezielt die Opfer in Partnerbörsen aus, heucheln Interesse an einer ernsthaften Beziehung und stehen monatelang mit den Opfern in E-Mail-Kontakt.

Bis sie auf einmal vorgeben, ein Paket versendet zu haben mit wertvollen Dokumenten, Geschenken oder Bargeld, welches dann aber kurz darauf im Zoll festhänge. Sie senden den Frauen Zugangsdaten zu ihrem Bankkonto, auf dem sie sich vergewissern könnten, dass dort ein großer Geldbetrag im Plus vorhanden sei.

Zoll warnt vor Überweisungen

Die Bankverbindungen und die Bankkonten – alles erfunden. Der Zoll warnt: ist das Geld überwiesen, ist es weg. Dabei nennen die Opfer Summen zwischen 10.000 und 40.000 Euro. Besonders typisch:

"Es sind attraktive Männer, die man in den sozialen Medien auf Partnerbörsen kennengelernt hat. Überwiegend Ärzte, Mitarbeiter auf Ölplattformen oder Angehörige von der US-Army und die Kommunikation findet überwiegend in Englisch statt." Thomas Meister

Laut Zoll handelt es sich um organisierte Kriminalität. Den Sitz der Täter vermutet man in Afrika.