Love-Scamming: Justiz warnt vor Liebes-Betrug auf Partnerbörsen

Partnerbörsen im Internet sind beliebte Treffpunkte für Alleinstehende, um Bekanntschaften zu finden, am besten die große Liebe. Aber leider tummeln sich dort auch viele Betrüger. Die bayerische Justiz warnte bei einer Pressekonferenz in München vor dieser Betrugsmasche in neuer Dimension mit sehr hoher Dunkelziffer.

Allein im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft München gab es seit Dezember vergangenen Jahres 73 Anzeigen. Bei diesen Betrugsfällen konnten die Täter 2,8 Millionen Euro ergattern. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich warnt, dass die Betrüger Love-Scamming als moderne Form des Heiratsschwindels im Netz nutzten.

Die Zielgruppe von Love-Scamming: beruflich erfolgreich Frauen

Die Opfer sind nahezu immer weiblich, viele Akademikerinnen, gut informiert – internetaffin – viele haben Kenntnisse über Internetbetrüger auf den Partnerbörsen, checken sogar die Fotos der vermeintlichen Betrüger und recherchieren sogar auf Internetplattformen, ob es diese Person, den Arbeitsort überhaupt gibt. Was zeigt, dass kaum einer gefeit ist.

Die Opfer - alleinstehend und auf der Suche nach einer festen Beziehung - werden von den Trickbetrügern über Internetseiten und Facebookprofilen ausspioniert. Ihr Beruf, ihre Hobbys, ihr Lebenslauf, ihre Wünsche sind damit den Tätern oft schon bekannt.

Die Masche: erfolgreiche einsame Männer im Auslandseinsatz

Die Betrüger selbst geben vor, Arzt, Architekt, Ingenieur oder ein hochrangiger Soldat zu sein. Sie geben sich sportlich, attraktiv - aber leider ohne feste Beziehung. Sind seien einsam, da sie sich in einem Auslandseinsatz befänden: sie arbeiteten für Ärzte ohne Grenzen, für das Militär oder für eine Ölfirma auf einer Plattform.

Über Wochen bauen sie eine emotionale Beziehung auf. Regelmäßige Emails und auch WhatsApp-Kontakt spielen Verlässlichkeit vor. Dann plötzlich geraten sie in eine Notlage, benötigen kurzfristig Geld, da ihnen beispielsweise bei der Reise nach Deutschland Pass und Geldbörse abhandengekommen sind. Das wichtigste, raten die Experten: Nichts überweisen!

Love-Scamming - ein Massenphänomen für die Täter

Arbeitsorte, Fotos, Berufe – alles fake. Laut Thomas Goger von der Zentralstelle für Cyberkriminalität in Bayern sitzt ein Großteil der Täter in Westafrika, vor allem in Ghana und Nigeria. Die vermeintlich einsamen Männer gingen dort in Internetcafes professionell der Betrugsmasche nach und schrieben vielen Frauen gleichzeitig. Denn Love-Scamming ist für sie ein einträgliches Geschäft. Die meisten Frauen überweisen sechsstellige Beträge und das nicht selten mehrmals. Manchmal geht es auch "nur" um fünfstellige Summen.

Die Täter müssen bisher wenig fürchten, denn die meisten Opfer brächten den Betrug gar nicht oder erst sehr spät zur Anzeige. Meist erst, wenn sie das Geld überwiesen haben und der Kontakt von dem Betrüger abgebrochen wurde. Damit ist es auch für die Justiz schwer eine Spur zu verfolgen. Darum der dringende Appell an alle Opfer: bald Kontakt zur Polizei aufnehmen und den Betrug zur Anzeige zu bringen.