Lokales Roaming: Mobilfunkanbieter sollen Netze teilen

In der sogenannten Formulierungshilfe aus dem Ministerium von Andreas Scheuer wird ein neuer Paragraf vorgeschlagen: "Lokales Roaming, Zugang zu aktiven Netzinfrastrukturen", steht darin. Mit einer solchen Formulierungshilfe solle unter anderem gewährleistet werden, dass eine europarechtskonforme Umsetzung der komplexen Norm zum lokalen Roaming sichergestellt werde, heißt es aus dem Bundesministerium für digitale Infrastruktur.

Bedeutet: Das Schreiben zeigt einen Weg für einen Gesetzentwurf zum lokalen Roaming auf. Das Ministerium betonte ausdrücklich, dass das Schreiben keine Initiative der Bundesregierung sei, sondern so von den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD gefordert worden war.

So soll lokales Roaming funktionieren

Nach der Formulierungshilfe soll die Bundesnetzagentur die Netzanbieter zwingen können, ihre Netze zu öffnen und mit anderen Anbietern zu teilen. Die Voraussetzungen dafür sind nach dem Schreiben streng.

Die Bundesnetzagentur könne nur die Anbieter zum Roaming verdonnern, "die öffentliche Mobilfunknetze in einem äußerst lückenhaft versorgten, lokal abgrenzbaren Gebiet bereitstellen." Heißt also: Nur in Ausnahmefällen soll Roaming ermöglicht werden, und zwar nur in den als "weiße Flecken" bekannten Gebieten.

Funklöcher sollen gestopft werden

Dadurch wird ein flächendeckendes nationales Roaming ausgeschlossen. Praktisch würde das regional begrenzte Roaming so aussehen: Ein Mobilfunkkunde, etwa von O2, könnte kostenfrei das Netz der Telekom nutzen, sollte er in ein Funkloch seines Anbieters geraten. In diesem Fall soll die Telekom wiederum Gebühren von O2 erhalten, also eine Art Netz-Miete. So will die Politik die Funklöcher vor allem auf dem Land stopfen, etwa in Niederbayern, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Teilen Niedersachsens.

Anbieter lehnen lokales Roaming ab

Die großen Unternehmen Telekom, Vodafone und Telefónica lehnen lokales Roaming ab. Mit solchen Vorschlägen würden Unternehmen bevorzugt, die bislang kaum in ein eigenes Netz investiert haben. Denn etwa 1&1 oder United Internet haben keine bzw. nur wenige eigene Mobilfunkmasten. Außerdem führe dies zu weniger Netzausbau im ländlichen Raum, kritisieren die Platzhirsche. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung müsste das Bundeskabinett noch beschließen, bevor es ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht wird.