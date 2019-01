Lohngleichheit - Wirkt das Entgelttransparenzgesetz?

Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten müssen eigene betriebliche Verfahren einführen, um die Entgeltgleichheit zu überprüfen und herzustellen. Die einzelnen Mitarbeiter müssen so nicht selbst aktiv werden. Handelt es sich bei dem Unternehmen um eine Kapitalgesellschaft, dann muss zusätzlich regelmäßig ein entsprechender Bericht vorgelegt werden.

In kleinen Unternehmen besteht kein Auskunftsanspruch

Wer in einem Betrieb mit weniger als 200 Mitarbeitern tätig ist, hat zwar ebenfalls das Recht auf gleiche Bezahlung. Ein Anspruch auf Auskunft durch den Arbeitgeber besteht jedoch nicht. Üblicherweise holt man die Auskunft über den Betriebsrat ein. Wenn es keinen gibt über die Personalabteilung.

Gewerkschaften kritisieren an diesem Verfahren, dass der Auskunftsanspruch erst ab 200 Mitarbeitern greift und dass es kein Verbandsklagerecht gibt. Arbeitnehmer müssen also selbst vor dem Arbeitsgericht klagen, wenn ihre Bezahlung nicht geschlechtergerecht ist. Außerdem sieht das Gesetz keine Strafen vor.

Gesetz zur Lohngleichheit zeigt wenig Wirkung

Wer Erfolge des Gesetzes sucht, wird kaum fündig. Zwei Untersuchungen haben eine Jahresbilanz gezogen, beide mit ähnlichen Ergebnissen.

Das Münchner ifo-Institut hat mehrere hundert Personalchefs von kleinen, mittleren und großen Unternehmen befragt. In keinem Fall hatten die Unternehmen häufig mit Anfragen nach dem neuen Gesetz zu tun. In 91 Prozent der Firmen hat kein einziger Mitarbeiter nachgefragt. Interessant ist jedoch, dass auch in kleineren Betrieben unter 200 Mitarbeitern nachgefragt wurde. Und dort etwas häufiger zu Korrekturen bei der Bezahlung geführt hat als in größeren Unternehmen. Das könnte daran liegen, dass in kleinen Betrieben weniger mit festen Gehaltsschemata gearbeitet wird.

Lohnunterschiede in kleinen Betrieben am größten

Generell scheint ein "Gender Pay Gap" mit der Betriebsgröße zusammenzuhängen. "Lohnunterschiede sind in kleinen Unternehmen am häufigsten und nehmen mit steigender Mitarbeiterzahl ab", so der Befund der ifo-Forscher.

Wissenschaftler fordern: Gesetz muss überarbeitet werden

Das wissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat Daten aus knapp 2.300 Betrieben ausgewertet. In zahlreichen Unternehmen hat es "keine spürbaren Effekte gezeigt". Die Wissenschaftler fordern deshalb eine Überarbeitung des Gesetzes. Gehaltsstrukturen müssten in allen Betrieben verpflichtend überprüft werden, der Anspruch auf Auskunft auch in kleineren Betrieben gelten und es müssten echte Konsequenzen drohen: "Nötig sind strengere Auflagen und spürbare Sanktionen."