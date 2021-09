Lohnfortzahlung? Geteiltes Echo auf Holetschek-Vorstoß

Keine Lohnfortzahlung mehr, wenn Ungeimpfte in Quarantäne müssen, so lautet der Vorstoß des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek. Auch andere Bundesländer wollen so vorgehen. Im Detail ist jedoch noch einiges ungeklärt - etwa die Auskunftspflicht. Bei Arbeitgebern und Gewerkschaften in Bayern stößt das Vorhaben auf durchaus unterschiedliche Reaktionen.

Wirtschaftsvertreter begrüßen den Schritt

Wer in Quarantäne ist und nicht von zu Hause ausarbeiten kann, der fällt als Kraft im Betrieb aus. Trotzdem bekommt er sein Gehalt vom Arbeitgeber weiter überwiesen. Der holt sich das per Antrag vom Staat zurück. Dass Nichtgeimpfte auf die Lohnfortzahlung keinen Anspruch mehr haben sollen, begrüßt die bayerische Wirtschaft. Dem Staat sei eine Entschädigungszahlung nicht mehr zuzumuten, wenn sich jemand selber und andere nicht durch eine Impfe schütze.

"Für die Betriebe wird damit auch eine Last genommen, die in den letzten zwei Jahren auf uns herniedergegangen ist. Es ist den Betrieben nicht mehr zuzumuten, diesen Verwaltungsaufwand zu betreiben." Bertram Brossardt, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Die Arbeitgeberverbände in Bayern rufen zur Schutzimpfung auf – gemeinsam mit den Gewerkschaften.

IG Metall: Keine Impfpflicht durch die Hintertüre

Doch das Aus der Lohnfortzahlung für nicht Geimpfte in Quarantäne lehnt Bayerns IG Metall ab. Über das Geld eine Impflicht durch die Hintertüre zu organisieren, werde in die falsche Richtung gehen.

"Ich hab die Sorge, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, dann nicht einmal sagen, dass sie Kontakt hatten - auch keine Quarantäne mehr eingehen. Dann haben wir möglicherweise noch stärkere Corona-Viren in den Unternehmen und in der Gesellschaft. Das ist das, was wir eigentlich verhindern wollten." Johann Horn, IG Metall Bayern

Die neue Regelung gilt nicht für Personen, die sich nicht impfen lassen können. Und wer sich infiziert hat – ob geimpft oder nicht – bekommt weiterhin Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, heißt es auf Nachfrage vom Bundesgesundheitsministerium.