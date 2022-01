Lohnersatzleistung bei Quarantäne nur noch für Geboostete

Media

Wer in Bayern in Quarantäne geschickt wird, weil er mit einem Corona-Infizierten in Kontakt war, der erhält seinen Lohn nur dann weitergezahlt, wenn er eine Boosterimpfung erhalten hat. Das hat jetzt das Gesundheitsministerium bestätigt.

