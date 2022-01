Lohnerhöhungen an die Inflationsrate koppeln – macht das Sinn?

Bei Eurowings haben die Gewerkschaft Verdi und die Tochter der Lufthansa gerade etwas vereinbart, was für Diskussionen sorgt: Die Einkommen des in Deutschland angestellten Kabinenpersonals werden an die Entwicklung der Verbraucherpreise gekoppelt. Die Grundlage dafür sind die Daten des Statistischen Bundesamtes. - Solch einen Automatismus gibt es zwar schon in einigen Ländern, in Deutschland löst das dagegen bei den Tarifparteien keine große Begeisterung aus.

Arbeitgeber und Gewerkschaften bevorzugen Tarifautonomie

Warum sich am Verhandlungstisch streiten und zu Streiks aufrufen, wenn ein Lohnplus einfacher zu erreichen ist: Die Einkommen der Beschäftigten steigen um die Inflationsrate, die das Statistische Bundesamt jedes Jahr ermittelt. 2021 lag die Teuerung im Schnitt bei 3,1 Prozent.

Doch weder bei Arbeitgeberverbänden noch auf Seiten der Gewerkschaften stößt dieses Modell - in Reinkultur angewandt - auf Zustimmung. Beide verweisen auf die Tarifautonomie. Dazu passt nicht, dass der Staat den Inflationsausgleich einfach vorschreibt.

Inflationsausgleich bildet nicht Branchenlage ab

Und es würde auch keinen Sinn machen – heißt es auf Nachfrage beim Institut der deutschen Wirtschaft und bei den Experten der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Der Automatismus spiegelt nicht die Lage einer Branche wieder. Während die eine boomt und die für die Beschäftigten gestiegenen Preise mit einem entsprechenden Lohnplus gut ausgleichen kann, wären andere damit finanziell überfordert. Die Arbeitgeber wollen das natürlich vermeiden.

Gewerkschaften wollen mehr als Kaufkraftverlust ausgleichen

Die Gewerkschaften wiederum haben die Inflation zwar im Blick. Reallohnverluste wie im letzten Jahr soll es nicht geben. Allerdings ziehen sie für ihre Forderung auch die Produktivität heran. Sie sprechen von Umverteilung. Es geht ihnen immer auch darum, etwas "on Top" herauszuholen.

Das ist bei Eurowings gelungen. Die Zulagen werden erhöht, eine Corona- Prämie gezahlt und Quartals-Boni ausgeschüttet – also mehr als ein reiner Inflationsausgleich bei der Grundvergütung.