Loewe kauft Teile des Firmengeländes von Kronach zurück

Der TV- und Unterhaltungsgerätehersteller Loewe kauft große Teile des Werkgeländes von der Stadt Kronach zurück und will am Standort in den kommenden Jahren rund 25 Millionen Euro investieren. Unter anderem soll eine neue Firmenzentrale gebaut werden. Details dazu haben die Stadt und das Unternehmen nun bekannt gegeben.

Rückkauf von Loewe-Gelände: Kronach sieht nur Gewinner

Insgesamt kauft Loewe mit Eigentümer Aslan Khabliev rund 62.000 Quadratmeter des Werksgeländes von der Stadt. Das entspricht etwa zwei Dritteln der gesamten Fläche, die die Stadt nach der ersten Insolvenz Loewes vor rund sieben Jahren erworben hatte. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Bei diesem Geschäft gebe es nur Gewinner, sagte Kronachs Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann (CSU) dem BR. Sie wolle den Verkauf auf keinen Fall als einen "Deal" verstanden wissen. Vielmehr habe man mit dem Verhandlungsergebnis eine Investition in die Zukunft getätigt. Ein Deal sei hingegen oft etwas Schnelllebiges. Ohne die nötige Verhandlungszeit von über einem Jahr und anfänglich sehr unterschiedlichen Positionen hätte man kein solch positives Ergebnis erzielen können, so Hofmann. Die Einnahmen durch den Verkauf sollen in die Stadtentwicklung investiert werden.

TV-Hersteller will 2023 neue Firmenzentrale bauen

Loewe-Eigentümer Aslan Khabliev zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden mit dem Rückkauf des Geländes. Nun habe man Klarheit in der Standortfrage, Kronach sei die langfristige Basis des Unternehmens. Thomas Putz, technischer Leiter bei Loewe sagte dem BR, der Rückkauf des Geländes sei ein Meilenstein auf dem weiteren Wachstumsweg von Loewe. Dies sei der Baustein, der sowohl bei der Stadt, dem Unternehmen und den Angestellten eine gewisse Ruhe reinbringe. Es sei wichtig gewesen, einen langfristigen Mittelpunkt für das Unternehmen zu finden.

Loewe plant ab 2023 eine neue Firmenzentrale mit einem Technologie- und Innovationscenter auf dem Gelände zu bauen. Nach der zweiten Insolvenz 2019 und der Übernahme durch Aslan Khabliev versucht sich das Unternehmen, neu auf dem hart umkämpften TV-Geräte-Markt zu positionieren. Derzeit arbeiten etwa 160 Angestellte am Standort Kronach.