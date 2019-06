Loewe-Insolvenz : IG Metall übt scharfe Kritik an Investor

Die IG Metall wurde ungewöhnlich deutlich: „Es deutet einiges darauf hin, dass der Finanzinvestor RiverRock abwartet, bis Loewe endgültig ausgeblutet ist, um erst danach mit den Trümmern des Unternehmens Geld zu verdienen“, sagte Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern. „Im Fall einer Betriebsstilllegung könnte sich ein Investor für einen Neustart die Teile der Firma herauspicken, die er möchte und den Mitarbeitern Verträge mit geringerer Entlohnung und schlechteren Arbeitsbedingungen vorlegen“, so der Vorwurf der Gewerkschaft. Laut IG Metall hat der britische Investor Loewe bereits mit einem zweistelligen Millionendarlehen unter die Arme gegriffen, war aber jetzt nicht mehr bereit, einen weiteren Kredit zu geben.

Konflikt zwischen IG Metall und Management

Die Vorgehensweise deutet auf einen schweren Konflikt zwischen der IG Metall und der Geschäftsführung hin. Die Gewerkschaft hatte bereits am Montag vor einer Stilllegung gewarnt und das Vorgehen der Geschäftsführung scharf kritisiert. Diese sei ihrerseits in einem Zukunftskonzept nicht mehr von einer Fortführung der Produktion ausgegangen, auch wenn Loewe gerettet werden könne , wie die Nachrichtenagentur dpa meldete. Das Management wollte den Betrieb „auf die Kernkompetenzen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktdesign und R&D (Forschung und Entwicklung) fokussieren, wie aus dem Konzept hervorgeht.

Wer ist RiverRock?

Loewe gehört seit 2014 dem Finanzinvestor Stargate Capital, der mit Krediten der Beteiligungsgesellschaft RiverRock arbeitet, an dem unter anderem der Unternehmensberater Roland Berger beteiligt ist.

Die IG Metall wirft dem Unternehmen ein „ intransparentes und auf kühle Profitmaximierung ausgerichtetes Verhalten vor“ und forderte den Investor auf, „endlich einen transparenten und fairen Investorenprozess zu beginnen und alle Beschäftigten in eine Transfergesellschaft zu überführen.“ „Der Investor könnte mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag als Darlehen für die Zukunftsfähigkeit von Loewe sorgen", so die IG Metall.

Zweifel am Investor

Doch die Zweifel an dem Investor sind groß. Und das hängt nach Ansicht der IG Metall mit dessen Rolle bei der Sanierung des schwäbischen Küchenherstellers Alno zusammen. Ende 2017 hatte RiverRock nach Auskunft der Gewerkschaft für Aufsehen gesorgt, als es erst nach der Insolvenz des baden-württembergischen Küchenherstellers Alno am Standort investierte und mit deutlich weniger Mitarbeitern zu deutlich schlechteren Konditionen weiter Küchen produzierte.

„Ich hoffe nicht, dass Alno eine Blaupause für das ist, was Riverrock jetzt mit Loewe vor hat.“ Johann Horn, Bezirksleiter IG Metall Bayern

Heute wurde bekannt, dass der vor dem Aus stehende Fernsehgeräte-Hersteller Loewe nach Angaben von Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß keinen Zugriff mehr auf seinen Markennamen hat. Die Marke sei an die Beteiligungsfirma Riverrock verpfändet. Eine Stellungnahme von RiverRock war bis Redaktionsschluß nicht eingegangen.