Loewe droht massiver Stellenabbau

Dem Kronacher Fernsehgerätehersteller Loewe droht ein massiver Stellenabbau – ein neuer Investor wird dringend gesucht. Das Unternehmen befindet sich seit Anfang Mai im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung und kämpft ums Überleben.

Viele Jobs bei Loewe sind in Gefahr

Am Dienstagnachmittag sollen die Mitarbeiter im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert werden, bestätigte der IG-Metall-Bevollmächtigte Jürgen Apfel dem BR am Sonntagabend: "Ziel ist, die Arbeitsplätze am Standort Kronach zu erhalten." Allerdings sei nicht von der Hand zu weisen, dass derzeit viele Jobs bei Loewe in Gefahr seien, so Apfel.

Gut 450 Mitarbeiter sind noch bei der Traditionsmarke angestellt, viele Beschäftigte haben in den vergangenen Wochen allerdings von sich aus gekündigt, so Apfel.

Experten halten Arbeitsplatzabbau für unvermeidbar

Während der Sachwalter zuletzt von guten Aussichten bei Loewe sprach, häufen sich die Stimmen, dass ein massiver Arbeitsplatzabbau unvermeidbar sei. Ein Kenner des Unternehmens sagte dem BR: "Schon nach der letzten Insolvenz war klar, dass es kein einfacher Weg wird", doch zuletzt sei der erhoffte Erfolg am Markt ausgeblieben.

Das Ziel: Loewe soll weiter in Deutschland fertigen

Ziel müsse jetzt sein, so der IG-Metall-Bevollmächtigte Apfel, dass Loewe weiter in Deutschland fertigt: "Das Knowhow ist vorhanden, ein Erhalt der Traditionsmarke am Standort Kronach ist unser Ziel". Vor Dienstag will Apfel sich zu weiteren Details nicht äußern.

Bereits 2013 war Loewe in die Insolvenz gestürzt, das Unternehmen hielt aber am Verkauf von TV-Geräten im oberen Preissegment fest. Ein Fehler wie sich offenbar jetzt herausstellt, denn der Umsatz mit den teuren Fernsehern war zuletzt deutlich eingebrochen.