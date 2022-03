"Lockerungen zu früh": Unternehmen fürchtet Infektionen

Die Druckerei "Online Printers" beschäftigt 660 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Zentrale in Fürth setzt weiter auf strikte Corona-Schutzmaßnahmen und auf Homeoffice. Vor allem in der Produktion sollen die Maßnahmen nicht gelockert werden. Zu groß ist die Sorge vor einem Corona-Ausbruch.

3G in den Druckhallen, Lieferanten dürfen nicht rein

Flyer, Plakate und Broschüren produzieren die "Online Printers" in Neustadt an der Aisch. Jeder, der die Druckhallen betreten will, muss 3G erfüllen. Das gilt auch für Produktionsleiter Jürgen Winkler. Wer von den Mitarbeitern nicht geimpft ist, muss sich täglich im Testzentrum testen lassen.

Insgesamt schottet sich die Druckerei so gut wie möglich ab. Lieferanten haben Zutrittsverbot. Oberstes Ziel: Infektionen vermeiden, erklärt Jürgen Winkler. "Bei Ausbrüchen verkürzen wir die Schichtzeiten. Wir schauen, dass wir keine Begegnungen in den Umkleideräumen und in den Toiletten haben. Wir machen versetzt Pause, und sollten einzelne Fälle auftreten, was wir auch in der Vergangenheit hatten, testen wir die Teams der Schichten, also ganze Werkhallen, und das über mehrere Tage."

Unternehmen beunruhigt von Inzidenz-Höchstwerten

Täglich verfolgt die Unternehmensleitung die Infektionslage im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und im Unternehmen. Dass ausgerechnet jetzt gelockert werden soll und von einem "Freedom Day" die Rede ist, sieht der Produktionsleiter äußerst kritisch.

"Ich wünschte mir da etwas langsamere Öffnungen. Für uns als Unternehmen ist es ein großes Risiko. Wenn wir einen Ausbruch hätten und mehrere Mitarbeiter ausfallen, dann könnten wir den Produktionsstandort nicht aufrechterhalten." Jürgen Winkler, Produktionsleiter "Online Printers"

In der Verwaltung vor allem Homeoffice

In der Zentrale des Unternehmens in Fürth ist Personalleiterin Pamela Horneber eine der wenigen, die überhaupt im Büro arbeitet. Für 660 Mitarbeitende ist sie zuständig und muss mitentscheiden, wie es kommende Woche weiter geht. Denn: Marketing, Vertrieb, Kundenservice – der Großteil arbeitet bei den "Online Printers" im Homeoffice. Nächste Woche könnten die Kollegen theoretisch zurückkommen.

Es gab Diskussionen darüber, ob das sinnvoll wäre. Die Personalleiterin weiß, dass viele Kollegen und Kolleginnen sich nach Normalität sehnen, aber gleichzeitig auch Angst davor haben, ins Büro zurückzukommen. "Jetzt aktuell ist es ja so, dass wir eigentlich nächste Woche die kaufmännischen Kollegen wieder ins Büro zurückholen wollten. Wir haben gestern in der Geschäftsleitung beschlossen, dass wir da jetzt erstmal doch vorsichtiger sind und nochmal alle zu Hause lassen."

Ab Ostern soll neu bewertet werden

Der Grund: Die Öffnungsschritte beunruhigen das Unternehmen. "Wir wollen weiterhin, dass alle gesund sind, und deswegen gehen wir die Sache langsam an", sagt die Personalleiterin. Vor allem auch, weil das Geschäft nach langer Durststrecke wieder gut läuft. Es kommen Aufträge rein und die wollen sie erfüllen. Deshalb bleibt es vorerst beim strikten Infektionsschutz. Bis Ostern soll alles so bleiben wie im Moment. Dann wollen die "Online Printers" die Infektionslage neu bewerten.