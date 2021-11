Lockdown: Viele Gastronomie-Beschäftige wechselten die Branche

Gegen Mittag füllt sich der Gastraum eines traditionellen Nürnberger Altstadtlokals. Und für den Abend hat sich eine größere Zahl an Gästen angekündigt. Um das zu stemmen, versucht Gastwirt Thomas Förster kurzfristig einige seiner Servicekräfte zusätzlich einzubestellen.

Hälfte der Mitarbeiter verloren

Durch den monatelangen Lockdown und die Kurzarbeit hat er schon mehr als die Hälfte seines Teams verloren. Und das, obwohl Förster die Corona- Prämien voll ausgeschöpft und während der Kurzarbeit auch die Löhne seiner Mitarbeiter aufgestockt hat. Aber es gehe da ja nicht nur ums Geld.

Für die meisten Mitarbeiter sei es schwierig, nur noch zuhause zu sitzen und nichts mehr zu tun zu haben, weiß Förster. Viele habe dann der Mut verlassen und auch die Motivation. Von den 110 Arbeitskräften, die er vor Corona beschäftigt hat, sind ihm nur noch fünfzig geblieben.

Bundesweit großer Beschäftigungseinbruch in der Gastronomie

Das Schicksal des Gastwirts und seiner Beschäftigten spiegelt sich auch in den bundesweiten Zahlen. Die Beschäftigung in der Gastronomie in Deutschland sei während der Corona-Krise deutlich gesunken, sagt Enzo Weber vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Das Gastgewerbe habe mehr als 100.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitskräfte verloren. Das seien zehn Prozent aller Festangestellten in der Branche. Bei Minijobbern seien es sogar 20 Prozent, so Weber. Die Gastronomie gehöre zu den wenigen Branchen, die im zweiten Lockdown nochmal so richtig Federn lassen mussten.

Kellnerinnen und Kellner suchten sich Jobs in anderen Branchen

Dem Arbeitsmarktforscher Weber zufolge, wechselten Servicekräfte aus der Gastronomie häufig in Call-Center oder andere unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe. Auch Verkehrs- oder Logistikberufe, darunter Lieferdienste, hätten Zuwachs von ehemals in der Gastronomie Beschäftigten erhalten.

Eine dritte Branche seien die Gesundheitsberufe und da insbesondere Jobs in Test- und Impfzentren. Der Nürnberger Gastwirt Thomas Förster fürchtet um seine fünfzig verbliebenen Stammkräfte, sollte erneut ein Lockdown kommen. Dann gehe jegliches Vertrauen in die Sicherheit der Gastro-Branche verloren.

Hoffen auf erweiterte Überbrückungshilfen

Die Gastronomie hofft auf schnelle Überbrückungshilfen durch den Bund. Die Hilfen seien gut, betont Gastwirt Thomas Förster. Dennoch würden sie nur die laufenden Kosten decken, also Miete, Strom, Versicherungen. Es sei aber kein Unternehmerlohn inbegriffen und auch nicht die Aufstockung des Kurzarbeitergelds für die Mitarbeiter. Deshalb sei es notwendig, dass die von den Lockdowns schwer betroffenen Branchen eine zusätzliche Entschädigung von der Regierung bekommen.

Sozialversicherungs-Bonus für den Umstieg von Minijobs auf feste Stellen

Um den Wiederaufbau von Beschäftigung in der Gastronomie voranzubringen, empfiehlt Wissenschaftler Enzo Weber der Politik, einen Sozialversicherungs-Bonus einzuführen. Damit gemeint ist ein Lohnkosten-Zuschuss für gastronomische Betriebe, die sozialversicherungspflichtige Jobs statt Minijobs aufbauen. Eine Festanstellung der Servicekräfte sollte sowohl im Interesse der Arbeitgeber liegen, die ja mehr Kapazität brauchen, als auch im Interesse vieler Arbeitnehmer, die ihr Stundenvolumen gern erhöhen möchten, sagt Weber.

Ein Ansatz, den auch Gastronom Thomas Förster für gut befindet – vorausgesetzt, das Geschäft normalisiere sich wieder. Ein Umstieg von den kurzfristig Beschäftigten in ein dauerhaftes, also festes, Arbeitsverhältnis mit Sozialversicherungspflicht sei natürlich auch für ihn als Wirt besser. Das gehe aber nur dann, wenn das Basisgeschäft auch wieder höher werde.

Und das hofft der Wirt – auch für seine Gäste. Denn in der Gastronomie hätten die Menschen ihre schönsten Stunden verbracht, ob bei Geburtstagen, Hochzeiten oder im Freundeskreis.