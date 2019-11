Lkw-Hersteller Traton erwartet schwieriges Jahr

Im nächsten Jahr dürfte das Geschäft mit Nutzfahrzeugen deutlich schwieriger werden. Davon geht der Vorstandschef der Traton AG Andreas Renschler aus. Als einen Grund nennt er die politische Situation, es gebe Krisen und Konflikte überall, erklärte er auf eine Telefonpressekonferenz. Dazu komme das höhere Risiko einer weltweiten Rezession. Die Zurückhaltung der LKW- und Buskunden lässt sich vor allem an den Auftragseingängen ablesen, die in den ersten neun Monaten des Jahres bei der VW-Tochter um sechs Prozent gesunken sind auf rund 170.000 LKW und Busse. Dieser Trend beschleunige sich, so Renschler.

In Europa starker Rückgang erwartet

Während in Brasilien im nächsten Jahr noch mit einem weiteren Wachstum gerechnet wird, erwartet der Vorstand in Europa einen Rückgang zwischen 10 und 20 Prozent. Flexibilität sei gefragt, man habe sich darauf vorbereitet, so der Chef von Traton und nennt als Beispiel die Nutzung von Arbeitszeitkonten. Welche Maßnahmen konkret 2020 dann beschlossen werden, will die Geschäftsleitung von der weiteren Entwicklung abhängig machen. Es hänge vor allem davon ab, ob der Markt in Europa um 10 oder um 20 Prozent zurückgehen wird. Im vierten Quartal sehe man weiter. Dass es im kommenden Jahr schwieriger werden wird, spürt auch die Konkurrenz. So musste bereits Weltmarktführer Daimler die Prognosen für seine Trucksparte senken.