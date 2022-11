Lkw-Fahrer verzweifelt: ADAC kritisiert Parkplatznot

Der Automobilclub ADAC hat die Parkplatz-Situation für Lastwagen an deutschen Autobahnen untersucht und kommt zu dem Ergebnis: Es fehlen mehr als 20.000 Lkw-Stellplätze. Die Untersuchung bestätigt, was die bayerische Transport- und Logistikbranche schon lange beklagt: Seit Jahren seien die Probleme bekannt. Schon 2018 mahnte der Landesverband Bayerischer Spediteure den Ausbau der Parkplätze an Autobahnen an, um mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen.

Falschparker auch in Ein- und Ausfahrten

Die vom ADAC erstmals bundesweit durchgeführte Untersuchung belegt nun auch in Zahlen, wie angespannt die Lage ist: Demnach standen an jeder zweiten von 96 untersuchten Rastanlagen falsch parkende Lastwagen. An fast jeder zweiten Raststätte sollen sie sogar im Ein- und Ausfahrtsbereich oder auf den Seitenstreifen der Autobahnen abgestellt worden sein.

Folge der Parkplatznot: Stress für die Fahrer

Nach ADAC Angaben sind die vorhandenen Lkw-Parkflächen häufig schon um 22 Uhr komplett voll. Viele Fahrer begeben sich bereits ab dem späten Nachmittag auf die Suche nach einem Parkplatz. Könnten sie später keinen mehr finden, würden die Fahrer in Konflikte geraten, heißt es vom Landesverband bayerischer Transport- und Logistikunternehmen - weil sie die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einhalten müssten, das aber ohne Parkplatz nicht tun könnten. Abseits der Autobahnen gebe es ebenfalls zu wenige Ausweichmöglichkeiten. Hier würden sich häufig Anwohner gegen den Lkw-Verkehr wehren. Die tägliche Suche nach Park- und Ruheflächen bedeute für die Fahrer Stress und sei mit ein Grund, weshalb sich die Branche schwer tue, ausreichend Personal zu finden.

ADAC beklagt hohe Sicherheitsrisiken

Falsch abgestellte Lastwagen könnten für andere Verkehrsteilnehmer ein großes Sicherheitsrisiko sein, kritisiert der ADAC. Immer wieder komme es deshalb zu schweren Unfällen. Der Aus- und Neubau von Stellplätzen entlang der Autobahnen sei dringend erforderlich. Ebenso wie der Ausbau von Lkw-, Park-, Leit- und Informationssystemen, um unnötige Suchfahrten zu vermeiden. In Bayern gibt es ein Leitsystem bislang nur entlang der A9 zwischen Nürnberg und München.

Staat soll mehr Lkw-Stellplätze fördern

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat die Probleme erkannt und fördert seit 2021 private Investoren, die Lkw-Parkplätze in der Nähe von Autobahnen bauen oder zur Verfügung stellen. Bundesweit würden rund 23.000 zusätzliche Stellplätze benötigt. Die Zahl werde sich in den kommenden Jahren aufgrund der Zunahme des Lkw-Verkehrs noch weiter erhöhen.