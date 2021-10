Lkw-Fahrer: Dringend gebraucht, wenig anerkannt

Bei der Ursachenforschung, warum sich so wenige Menschen auf den Beruf des Kraftfahrers einlassen wollen, sind sich Gewerkschaft und Kammern weitgehend einig. Die Löhne sind je nach Einsatzart unterdurchschnittlich, dafür gibt es unregelmäßige Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingungen gelten allgemein als schwierig. Dazu kommt ein Imageproblem: viele Kraftfahrer beklagen die ihrer Meinung nach geringe Wertschätzung ihres Berufsstandes in der Gesellschaft.

"Wir sind der Störfaktor Nr. 1. Wir werden die Bösen auf der Straße bleiben, wir werden die Stinker bleiben, die Umweltverpester. Da müsste sich schon schwerwiegend was ändern in unserer Gesellschaft, damit wir den Respekt kriegen, den wir verdienen." Udo Lautenbacher (60), Lkw-Fahrer aus Wörth a. d. Donau

Mehr als dreiviertel aller Kraftfahrer in Deutschland arbeiten im Niedriglohnbereich, kritisiert Verdi. Der durchschnittliche Einstiegslohn liegt der Gewerkschaft zufolge unter 1.900 Euro monatlich. Lohnerhöhungen sind schwer zu realisieren, weil in der Logistik-Branche ein massiver Preiskampf stattfindet.

Dazu kommt, dass viele Fahrer unter Zeitdruck stehen. Die engen Terminpläne können die Fahrer mit legalen Mitteln oft nicht bewältigen. Also werden immer wieder Ruhezeiten missachtet oder sogar Fahrtenschreiber manipuliert.

Fahrer zeigen sich selber an - aus Verzweiflung

Polizeihauptkommissar Harald Beigel kennt viele solche Fälle aus der täglichen Praxis. Er ist Schwerverkehr- und Gefahrgut-Experte beim Polizeipräsidium Oberpfalz. Es passiert gar nicht selten, dass sich Lastwagenfahrer selber anzeigen. Aus Verzweiflung.

"Es kommt immer wieder vor, dass Lkw-Fahrer zu uns kommen und um eine Kontrolle bitten, weil sie von ihrem Unternehmer angewiesen sind, länger zu fahren als erlaubt. Weil sie dann diesen Weg wählen, um irgendwo eine Hilfestellung zu erhalten." Harald Beigel, Verkehrspolizeiinspektion Amberg

Dass die Kraftfahrer in naher Zukunft durch autonome Fahrassistenten abgelöst werden, glauben die Branchenkenner nicht. Und eine stärkere Verlagerung des Frachtverkehrs von der Straße auf die Schiene scheitert am Kapazitätsdefizit bei der Bahn. Ohne Berufskraftfahrer wird es also auch in Zukunft nicht gehen.

Gesundheitsrisiko für gestresste Lkw-Fahrer

Umso wichtiger wird es deshalb, sich gut um die vorhandenen Lkw-Fahrer zu kümmern. Denn Berufskraftfahrer haben Stress. Und Stress macht krank, sagt der Psychologe Martin Simmel. Er ist Fachmann für Gesundheitsmanagement in der Arbeitswelt und hat schon mehrfach mit Spediteuren und ihren Fahrern gearbeitet.

Dass viele von ihnen Rückenprobleme wegen des vielen Sitzens hätten, war dabei wenig überraschend. Neu war für den Psychologen, dass viele Lkw-Fahrer an Stress und Stressfolgeerkrankungen leiden. Viele Männer hätten über Blasen- und Prostata-Erkrankungen geklagt. Sie werden krank, weil sie keine Zeit haben, ausreichend zu trinken und auf die Toilette zu gehen.

Kochkurse und Konzentrationsübungen für Fernfahrer

Der Psychologe sieht die Logistik-Unternehmer in der Pflicht, sich besser um die Gesundheit der Lkw-Fahrer zu kümmern. Simmel selbst hat bereits Kochkurse für Fernfahrer abgehalten, um ihnen gesunde Ernährung nahezubringen. Und er hat ein Trainingsprogramm entwickelt, das den Fahrern helfen soll, ihre Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.

Den strukturellen Mangel an Berufskraftfahrern werden solche Maßnahmen kaum beseitigen helfen. Die Gewerkschaft Verdi glaubt, dass die Lösung des Fahrermangels vor allem an der der Frage der Bezahlung hängt. Sowohl die Ausbildung als auch die Tätigkeit des Kraftfahrers müsse finanziell aufgewertet werden.