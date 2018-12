Livestream: Welthandel in Gefahr - Ist unser Wohlstand bedroht?

Deutschland ist eine Exportnation. Das Land führt wesentlich mehr Waren aus als es einführt. Auch Bayern hat einen hohen Exportüberschuss. Die meisten Exporte gehen in die Länder der Europäischen Union, sehr viele aber auch in die USA.

USA wollen Arbeitsplätze durch höhere Zölle schützen

Dort will man bestimmte Waren nun durch höhere Zölle verteuern und damit die Hersteller im eigenen Land vor ausländischer Konkurrenz schützen. Das soll Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten sichern. Weil sich aber andere Länder mit eigenen Zöllen dagegen wehren, führt ein solcher Handelskrieg in der Regel zu weniger Handel und damit zu weniger Wohlstand auf beiden Seiten. Hauptgegner der USA ist dabei China. Mit Zöllen auf Stahl und Aluminium wurden zwar Arbeitsplätze in der US-Stahlindustrie gesichert. Doch China wehrte sich mit Zöllen auf amerikanische Sojabohnen. Das macht den Farmern im Mittleren Westen der USA das Leben schwer. So verlieren beide Seiten unterm Strich mehr als sie gewinnen.